Атаки РФ на залізницю — УЗ обмежила рейси в деяких регіонах

Через постійні атаки Росії Укрзалізниця вимушена оперативно змінювати графік руху потягів. Компанія оприлюднила актуальну інформація щодо розкладу потягів станом на 19 лютого.

Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ.

Ситуація на Сумщині

Регіональні поїзди в Сумській області продовжують курсувати із обмеженнями — до/з Конотопа.

Чи змінився рух потягів на Харківщині та Донеччині

Перевізник повідомив, що від Лозової до Краматорська пасажирів перехоплюють автобуси. Регіональні експреси на Ізюм нині курсують за графіком та без збоїв.

З Дніпра до Запоріжжя тільки автобусами

В УЗ попередили, що деякі поїзди сьогодні курсуватимуть до/з Дніпра:

№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів;

№5/6 Ясіня — Запоріжжя;

№39/40 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино;

№731/732 Київ — Запоріжжя — Київ;

№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів.

Із Дніпра до Запоріжжя пасажирів доставлятимуть автобусами. На інших далекомагістральних рейсах до Запоріжжя перевізник буде ухвалювати рішення залежно від безпекової ситуації. В УЗ порекомендували пасажирам орієнтуватися на вказівки провідників і вокзальників, а також ввімкнути push-сповіщення в застосунку УЗ.

Що ще варто знати українцям

В УЗ повідомили, що окремих випадках, поїзди можуть зачекати мандрівників на залізничному вокзалі.

Зокрема, перевізник може притримати потяг, якщо запізнюється понад 10 пасажирів. Для цього мандрівникам потрібно надіслати квитки на service@uz.gov.ua або звернутись до перевізника через форму зворотного зв’язку у застосунку УЗ.

Такі звернення передають відповідним фахівцям, щоб якнайшвидше допомогти пасажирам.

Раніше ми розповідали, що УЗ повернула до столиці додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею. Проїзд вартує 15 гривень, а квиток можна придбати в кілька кліків у застосунку перевізника. Потяги також зупиняються на станції Березняки.

Також в УЗ пояснили, чи має якусь знижку чи пільгу на квитки дружина загиблого Героя. В компанії відповіли, що перевізник діє лише згідно чинного Законодавства. Зокрема, відповідно до законів право на знижку мають лише батьки полеглого захисника. В компанії підкреслили, що саме Кабмін та Верховна Рада визначають перелік пільг та категорії громадян, кому їх надавати.