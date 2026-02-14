Новий люкс купе в потязі УЗ Київ — Хелм — який вигляд має (відео)

Поїзд Київ -- Холм. Фото: пресслужба УЗ

Восени минулого року Укрзалізниця отримала 66 новеньких вагонів, які були побудовані вже після початку повномасштабного вторгнення РФ. Частина з них везе пасажирів до Польщі та інших країн Європи.

Про те, як виглядають новенькі купе люкс у потягу Київ — Холм розповідають Новини.LIVE, посилаючись на відео користувача marclyubchyk в TikTok.

Читайте також:

Нові вагони купе УЗ

Мандрівник показав, що підлога в купе вкрита м`яким ковроліном. У вагоні люкс купе для пасажирів передбачено 2 нижні місця.

Кожному мандрівнику надається не лише комплект білизни, а й кілька подушок та ковдра. Біля кожного місця є розетка, де можна підзарядити гаджети та невеликий ліхтарик для читання.

Хлопець підкреслив, що не знайшов цього разу наборів мандрівника, в який зазвичай кладуть серветки та зубочистки. Проте 2 невеликі пляшки водички йому надали.

Пасажир підкреслив, що в купе дуже чисто, а також воно обладнане хорошим освітленням. Окрім цього, над кожним місцем та на дверях були встановлені дзеркала для зручності мандрівників. Хлопець розповів, що вартість поїздки в один бік йому обійшлася у 4200 гривень.

Що ще варто знати українцям

В УЗ пояснили, хто має право ставити свої речі у багажне відділення під нижнім сидінням.

За правилами компанії, місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який придбав квиток на це місце.

Таким чином пасажири не можуть користуватись цими багажними полицями без попередньої згоди пасажира знизу.

Раніше УЗ вперше офіційно відповіла, чому чоловіків іноді пускають у жіночі купе. В компанії повідомили, що в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця. Куди саме пересадити пасажира, вирішує начальник потяга.

Також дізнайтеся, який вигляд має новий плацкарт УЗ. Новенькі плацкарти курсують у складі потяга 21/22 Львів — Краматорськ.