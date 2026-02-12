Відео
Головна Транспорт Чи треба здавати провіднику постільну білизну — відповідь Укрзалізниці

Чи треба здавати провіднику постільну білизну — відповідь Укрзалізниці

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 21:25
Подорож УЗ — чи зобов'язаний пасажир здавати свою постіль
Пасажири у вагоні-плацкарті Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Національний перевізник "Укрзалізниця" нарешті офіційно розставила всі крапки над "і" у дискусії щодо нібито одного з обов'язків пасажирів.  В компанії вперше офіційно відповіли, чи мають пасажири самостійно збирати та здавати свою брудну постіль.

Як, повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads.

Читайте також:

Чи зобов'язаний пасажир здавати свою постіль

Один з користувачів мережі поцікавився, чи зазначається в квитку про те, що пасажир зобов'язаний здавати свою постіль.

В УЗ ввічливо відповіли, що обов'язки мандрівників прописані у Правилах перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. 

Перевізник пояснив, що провідник має її забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда. В компанії пояснили, що працівник залізниці не може й не буде силоміць забирати білизну з зайнятого місця чи вимагати цього у наказовому тоні.

В УЗ попрохали пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник міг забрати білизну, або ж акуратно складіть її поруч.  

None - фото 1
Чи треба самому здавати постіль провіднику УЗ. Фото: скриншот Threads

Що ще варто знати українцям

В УЗ розставили крапки над "і" у суперечці, чи мають право пасажири з верхніх полиці сидіти на нижніх.

В компанії відповіли, що відповідно до Правил перевезення пасажирів, кожен мандрівник має право користуватися лише тим місцем, за яке він заплатив та яке зазначене у квитку. 

Таким чином, пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

Раніше ми розповідали, чому чоловіків пускають у жіночі купе Укрзалізниці. За рішенням начальника поїзда, в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця, що є у потязі.  

Також писали, що Укрзалізниця планує запровадити європейську модель послуг. Зокрема, держава укладатиме угоду PSO й покриватиме компанії збитки, які виникають через низькі ціни на квитки.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
