Подорож УЗ — чи зобов'язаний пасажир здавати свою постіль

Пасажири у вагоні-плацкарті Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Національний перевізник "Укрзалізниця" нарешті офіційно розставила всі крапки над "і" у дискусії щодо нібито одного з обов'язків пасажирів. В компанії вперше офіційно відповіли, чи мають пасажири самостійно збирати та здавати свою брудну постіль.

Як, повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads.

Чи зобов'язаний пасажир здавати свою постіль

Один з користувачів мережі поцікавився, чи зазначається в квитку про те, що пасажир зобов'язаний здавати свою постіль.

В УЗ ввічливо відповіли, що обов'язки мандрівників прописані у Правилах перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Перевізник пояснив, що провідник має її забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда. В компанії пояснили, що працівник залізниці не може й не буде силоміць забирати білизну з зайнятого місця чи вимагати цього у наказовому тоні.

В УЗ попрохали пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник міг забрати білизну, або ж акуратно складіть її поруч.

Чи треба самому здавати постіль провіднику УЗ. Фото: скриншот Threads

Що ще варто знати українцям

В УЗ розставили крапки над "і" у суперечці, чи мають право пасажири з верхніх полиці сидіти на нижніх.

В компанії відповіли, що відповідно до Правил перевезення пасажирів, кожен мандрівник має право користуватися лише тим місцем, за яке він заплатив та яке зазначене у квитку.

Таким чином, пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

Раніше ми розповідали, чому чоловіків пускають у жіночі купе Укрзалізниці. За рішенням начальника поїзда, в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця, що є у потязі.

Також писали, що Укрзалізниця планує запровадити європейську модель послуг. Зокрема, держава укладатиме угоду PSO й покриватиме компанії збитки, які виникають через низькі ціни на квитки.