Головна Транспорт В УЗ пояснили, в яких випадках можуть затримати потяг для пасажирів

В УЗ пояснили, в яких випадках можуть затримати потяг для пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 15:15
Подорож з УЗ — в яких випадках комапнія може притримати потяг
Пасажири на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Після початку повномасштабного вторгнення українці почали більше мандрувати за кордон потягами Укрзалізниці — це доволі зручно та доступно. На відміну від українських потягів, європейські запізнюються в рази частіше. З'ясувалось, що в окремих випадках, поїзди можуть зачекати мандрівників на залізничному вокзалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Читайте також:

Як діяти, щоб УЗ притримала поїзд, на який ви запізнюєтеся

Мандрівниця поцікавилась в Укрзалізниці, в яких випадках компапнія може притримати потяг.

"Будь ласка, любі, є вірогідність, що ви можете потримати потяг 961К у Чопі поки ми не приїдемо? Потяг 081К запізнюється на 40 хвилин, а там пересадка маленька, дуже хотілось би сісти на нього все таки", — написала вона.

В УЗ відповіли, що можуть затримати потяг,  якщо запізнюється понад 10 пасажирів. Мандрівникам потрібно надіслати квитки на service@uz.gov.ua або через форму зворотного зв’язку у застосунку перевізника.

Перевізник пообіцяв, що такі звернення одразу передають інформацію відповідним фахівцям та намагаються посприяти тому, щоб якнайшвидше допомогти пасажирам.

В УЗ пояснили, коли можуть затримати потяг для пасажирів - фото 1
Коли УЗ може затримати потяг. Фото: скриншот Threads

Що ще варто знати українцям

В УЗ розповіли, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Зокрема, за правилами перевізника місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який придбав квиток на це місце. 

Тобто пасажири з верхніх полиць не мають права  без попередньої згоди пасажира знизу займати простір під чужою нижньою полицею.

Нагадаємо, раніше ми писали,  що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг "Укрзалізниці" до рівня RD. В компанії пояснили, як обмежений дефолт вплине на пасажирів.

Також у 2026 році для виїзду за кордон потягом потрібен дійсний закордонний паспорт, а в окремих випадках — віза та підтвердження мети поїздки. Чоловіки 18-60 років повинні надати облікові документи.

Укрзалізниця правила подорож поїзди виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
