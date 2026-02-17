Кільцева електричка. Фото: Kyiv City Express

Національний перевізник "Укрзалізниця" на тлі негоди посилив залізничне сполучення між лівим та правим берегами столиці. Компанія повернула до столиці додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею.

Додаткові рейси Kyiv City Express

Перевізник підкреслив, що додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею — це ідеальний спосіб у негоду перетнути Дніпро без стресу та затримок.

"Негода знову намагається перетворити столицю на один суцільний затор, а ціни на таксі злітають у космос? Спокійно, ми поруч", — йдеться у повідомленні.

В УЗ розповіли, що проїзд вартує 15 гривень, а квиток можна придбати в кілька кліків у застосунку перевізника.

Маршрут Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею займає всього 10 хвилин.

Час відправлення додаткових рейсів:

Дарниця — Видубичі: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.

Видубичі — Дарниця: 7:02, 8:02, 9:02.

В УЗ додали, що потяги зупиняються на станції Березняки та підсилюють графік.

Що ще варто знати українцям

Укрзалізниця в окремих випадках може притримати потяг для пасажирів. Перевізник повідомив, що затримує рейси, якщо запізнюється понад 10 пасажирів.

Мандрівникам потрібно надіслати квитки на service@uz.gov.ua або через форму зворотного зв’язку у застосунку перевізника.

В УЗ передають відповідні звернення фахівцям та намагаються посприяти тому, щоб якнайшвидше допомогти пасажирам.

