Як не переплачувати за квитки УЗ за кордон — корисний лайфхак для пасажирів

Потяг Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Багато пасажирів обирають мандрувати за кордон саме потягами — така поїздка в рази комфортніша та безпечніша. Проте на деякі міжнародні рейси Укрзалізниці доволі "кусючі" ціни і не кожен може собі їх дозволити.

Про те, як зекономити на квитках повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на відео користувачки Lidia Vynogradna у Facebook.

Як вигідно купувати квитки УЗ за кордон

Мандрівниця показала приклад на залізничному маршруті Перемишль — Київ. Квиток на прямий потяг обійдеться пасажирам щонайменше 2500 гривень. Щоб зекономити, краще розбивати свою поїздку на два потяги.

Так, туристка порекомендувала брати квитки з Перемишля до найближчого великого міста в Україні — Львова. А звідти вже викупити посадкові талони на будь-який зручний внутрішній рейс до Києва.

Зокрема, потяг Перемишль — Київ вам обійдеться в 900 гривень, а рейс Львів — Київ — орієнтовно 600 гривень. Загальна поїздка з пересадкою у вас вийде у 1500 гривень. Таким чином, ви можете зекономити на одній поїздці близько 1000 гривень. Для великої родини така економія буде рази відчутнішою.

Мандрівниця пояснила, що прямий потяг Перемишль — Київ обходиться дорожче через те, що Укрзалізниця рахує цей маршрут за міжнародним тарифом. Міжнародним вважається рейс, якщо ви розпочинаєте чи закінчуєте свій маршрут за кордоном. Тобто внутрішні залізничні рейси обходяться пасажирам в рази доступніше.

Що ще варто знати українцям

В УЗ розповіли, чи мають право пасажири з верхніх полиць залишати свої валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Перевізник пояcнив, що місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який придбав квиток на це місце.

Тобто пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати простір під чужою нижньою полицею без попередньої згоди пасажира знизу.

Раніше ми розповідали, що з 19 лютого Укрзалізниця тимчасово скасовує потяги до та із Запоріжжя. В компанії детальніше розповіли про причину такого кроку.

Також писали, що Мінрозвитку та Укрзалізниця хочуть змінити правила повернення залізничних квитків. Найбільше грошей втрачатимуть пасажири, які здаватимуть квиток незадовго до відправки потяга.