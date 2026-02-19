Атаки РФ на железную дорогу — УЗ ограничила рейсы в некоторых регионах

Изменение графиков движения поездов. Фото: Новини.LIVE, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за постоянных атак России Укрзализныця вынуждена оперативно реагировать на угрозы ы корректировать графики поездов. Компания обнародовала актуальную информация по расписанию поездов по состоянию на 19 февраля.

О задержках и отмененных рейсах поездов сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Ситуация на Сумщине

Региональные поезда в Сумской области продолжают курсировать с ограничениями — до/из Конотопа.

Изменилось ли движение поездов в Харьковской и Донецкой областях

Перевозчик сообщил, что от Лозовой до Краматорска пассажиров перехватывают автобусы. Региональные экспрессы на Изюм сейчас курсируют по графику и без сбоев.

Из Днепра в Запорожье только автобусами

В УЗ предупредили, что некоторые поезда сегодня будут курсировать в/из Днепра:

№86/85 Львов — Запорожье — Львов;

№5/6 Ясиня — Запорожье;

№39/40 Солотвино — Запорожье — Солотвино;

№731/732 Киев — Запорожье — Киев;

№128/127 Львов — Запорожье — Львов.

Из Днепра в Запорожье пассажиров будут доставлять автобусами. На других дальнемагистральных рейсах в Запорожье перевозчик будет принимать решение в зависимости от ситуации с безопасностью. В УЗ порекомендовали пассажирам ориентироваться на указания проводников и вокзальщиков, а также включить push-оповещения в приложении УЗ.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ сообщили, что в отдельных случаях, поезда могут подождать путешественников на железнодорожном вокзале.

В частности, перевозчик может придержать поезд, если опаздывает более 10 пассажиров. Для этого путешественникам нужно прислать билеты на service@uz.gov.ua или обратиться к перевозчику через форму обратной связи в приложении УЗ.

Такие обращения передают соответствующим специалистам, чтобы как можно быстрее помочь пассажирам.

Ранее мы рассказывали, что УЗ вернула в столицу дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей. Проезд стоит 15 гривен, а билет можно приобрести в несколько кликов в приложении перевозчика. Поезда также останавливаются на станции Березняки.

Также в УЗ объяснили, имеет ли какую-то скидку или льготу на билеты жена погибшего Героя. В компании ответили, что перевозчик действует только согласно действующему Законодательству. В частности, согласно законам право на скидку имеют только родители павшего защитника. В компании подчеркнули, что именно Кабмин и Верховная Рада определяют перечень льгот и категории граждан, кому их предоставлять.