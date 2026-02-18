Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Знижки на залізничні квитки — чи передбачені для дружин загиблих Героїв

Знижки на залізничні квитки — чи передбачені для дружин загиблих Героїв

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 14:12
Знижки УЗ — чи поширюються на дружин загиблих Героїв
Хто має право на пільги та знижки на квитки Укрзалізниці. Колаж: Новини.LIVE

Деякі українці можуть користуватися послугами Укрзалізниці безплатно або з істотними знижками. Проте далеко не всі пільгові категорії українців мають можливість зекономити на квитках.

Про те, чи має якусь знижку дружина загиблого Героя, розповідає редакція сайту Новини.LIVE, посилаючись на відповідь УЗ в соцмережі Threads.

Реклама
Читайте також:

Пільги УЗ для родичів полеглих військових

Одна з користувачок соцмережі поцікавилася, чи має вона знижку на квитки як дружина загиблого Героя. Дівчина додала, що вже отримала чорне посвідчення.

В УЗ відповіли, перевізник має діяти лише згідно чинного Законодавства. Зокрема, відповідно до законів право на знижку мають лише батьки полеглого захисника.

None - фото 1
Пільги УЗ для родини загиблого Героя. Фото: скриншот

В компанії підкреслили, що саме Кабмін та Верховна Рада визначають перелік пільг та категорії громадян, кому їх надавати.

Що ще варто знати українцям

Відповідно до "Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" рівень знижки та період її дії залежать від того, до якої категорії належить пасажир Укрзалізниці.

Частина українців може користуватися знижками цілий рік, для інших — вони доступні лише в певний період.

Щоб скористатися пільгою, потрібно обов’язково мати документ, який підтверджує відповідний статус — без нього квиток можна придбати лише за повну вартість.

Раніше ми розповідали, що УЗ повернула до столиці додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею. Проїзд вартує 15 гривень, а квиток можна придбати в кілька кліків у застосунку перевізника. Потяги також зупиняються на станції Березняки.

Також Укрзалізниця нарешті розставила всі крапки над "і" у популярній дискусії. Перевізник пояснив, чи мають пасажири самостійно збирати та здавати свою брудну постіль. В УЗ попрохали пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник міг забрати білизну.

Укрзалізниця закон подорож поїзди пільги
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації