Знижки УЗ — чи поширюються на дружин загиблих Героїв

Деякі українці можуть користуватися послугами Укрзалізниці безплатно або з істотними знижками. Проте далеко не всі пільгові категорії українців мають можливість зекономити на квитках.

Про те, чи має якусь знижку дружина загиблого Героя, розповідає редакція сайту Новини.LIVE, посилаючись на відповідь УЗ в соцмережі Threads.

Пільги УЗ для родичів полеглих військових

Одна з користувачок соцмережі поцікавилася, чи має вона знижку на квитки як дружина загиблого Героя. Дівчина додала, що вже отримала чорне посвідчення.

В УЗ відповіли, перевізник має діяти лише згідно чинного Законодавства. Зокрема, відповідно до законів право на знижку мають лише батьки полеглого захисника.

Пільги УЗ для родини загиблого Героя. Фото: скриншот

В компанії підкреслили, що саме Кабмін та Верховна Рада визначають перелік пільг та категорії громадян, кому їх надавати.

Що ще варто знати українцям

Відповідно до "Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" рівень знижки та період її дії залежать від того, до якої категорії належить пасажир Укрзалізниці.

Частина українців може користуватися знижками цілий рік, для інших — вони доступні лише в певний період.

Щоб скористатися пільгою, потрібно обов’язково мати документ, який підтверджує відповідний статус — без нього квиток можна придбати лише за повну вартість.

