Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Путешественница раскрыла, как не переплачивать за билеты УЗ за границу

Путешественница раскрыла, как не переплачивать за билеты УЗ за границу

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 16:39
Как не переплачивать за билеты УЗ за границу — полезный лайфхак для пассажиров
Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Многие пассажиры выбирают путешествовать за границу именно поездами — такая поездка в разы комфортнее и безопаснее. Однако на некоторые международные рейсы Укрзализныци довольно "кусачие" цены и не каждый может себе их позволить.

О том, как сэкономить на билетах сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на видео пользовательницы Lidia Vynogradna в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Как выгодно покупать билеты УЗ за границу

Путешественница показала пример на железнодорожном маршруте Перемышль — Киев. Билет на прямой поезд обойдется пассажирам минимум 2500 гривен. Чтобы сэкономить, лучше разбивать свою поездку на два поезда.

Реклама

Так, туристка порекомендовала брать билеты из Перемышля до ближайшего крупного города в Украине - Львова. А оттуда уже выкупить посадочные талоны на любой удобный внутренний рейс в Киев.

В частности, поезд Перемышль — Киев вам обойдется в 900 гривен, а рейс Львов — Киев — ориентировочно 600 гривен. Общая поездка с пересадкой у вас выйдет в 1500 гривен. Таким образом, вы можете сэкономить на одной поездке около 1000 гривен. Для большой семьи такая экономия будет в разы ощутимее.

Реклама

Путешественница объяснила, что прямой поезд Перемышль — Киев обходится дороже из-за того, что Укрзализныця считает этот маршрут по международному тарифу. Международным считается рейс, если вы начинаете или заканчиваете свой маршрут за рубежом. То есть внутренние железнодорожные рейсы обходятся пассажирам в разы доступнее.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ рассказали, имеют ли право пассажиры с верхних полок оставлять свои чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Реклама

Перевозчик пояснил, что место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, который приобрел билет на это место.

То есть пассажиры с верхних полок не имеют автоматического права занимать пространство под чужой нижней полкой без предварительного согласия пассажира снизу.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что с 19 февраля Укрзализныця временно отменяет поезда в и из Запорожья. В компании подробнее рассказали о причине такого шага.

Также писали, что Минразвития и Укрзализныця хотят изменить правила возврата железнодорожных билетов. Больше всего денег будут терять пассажиры, которые будут сдавать билет незадолго до отправки поезда.

Укрзализныця поезда экономия заграница билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации