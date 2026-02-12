Как не переплачивать за билеты УЗ за границу — полезный лайфхак для пассажиров

Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Многие пассажиры выбирают путешествовать за границу именно поездами — такая поездка в разы комфортнее и безопаснее. Однако на некоторые международные рейсы Укрзализныци довольно "кусачие" цены и не каждый может себе их позволить.

О том, как сэкономить на билетах сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на видео пользовательницы Lidia Vynogradna в Facebook.

Читайте также:

Как выгодно покупать билеты УЗ за границу

Путешественница показала пример на железнодорожном маршруте Перемышль — Киев. Билет на прямой поезд обойдется пассажирам минимум 2500 гривен. Чтобы сэкономить, лучше разбивать свою поездку на два поезда.

Так, туристка порекомендовала брать билеты из Перемышля до ближайшего крупного города в Украине - Львова. А оттуда уже выкупить посадочные талоны на любой удобный внутренний рейс в Киев.

В частности, поезд Перемышль — Киев вам обойдется в 900 гривен, а рейс Львов — Киев — ориентировочно 600 гривен. Общая поездка с пересадкой у вас выйдет в 1500 гривен. Таким образом, вы можете сэкономить на одной поездке около 1000 гривен. Для большой семьи такая экономия будет в разы ощутимее.

Путешественница объяснила, что прямой поезд Перемышль — Киев обходится дороже из-за того, что Укрзализныця считает этот маршрут по международному тарифу. Международным считается рейс, если вы начинаете или заканчиваете свой маршрут за рубежом. То есть внутренние железнодорожные рейсы обходятся пассажирам в разы доступнее.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ рассказали, имеют ли право пассажиры с верхних полок оставлять свои чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Перевозчик пояснил, что место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, который приобрел билет на это место.

То есть пассажиры с верхних полок не имеют автоматического права занимать пространство под чужой нижней полкой без предварительного согласия пассажира снизу.

Ранее мы рассказывали, что с 19 февраля Укрзализныця временно отменяет поезда в и из Запорожья. В компании подробнее рассказали о причине такого шага.

Также писали, что Минразвития и Укрзализныця хотят изменить правила возврата железнодорожных билетов. Больше всего денег будут терять пассажиры, которые будут сдавать билет незадолго до отправки поезда.