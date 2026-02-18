Скидки УЗ — распространяются ли на жен погибших Героев

Кто имеет право на льготы и скидки на билеты Укрзализныци. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут пользоваться услугами Укрзализныци бесплатно или с существенными скидками. Однако далеко не все льготные категории украинцев имеют возможность сэкономить на билетах.

О том, имеет ли какую-то скидку жена погибшего Героя, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE, ссылаясь ответ УЗ в соцсети Threads.

Льготы УЗ для родственников павших военных

Одна из пользовательниц соцсети поинтересовалась, имеет ли она скидку на билеты как жена погибшего Героя. Девушка добавила, что уже получила черное удостоверение.

В УЗ ответили, перевозчик должен действовать только согласно действующему Законодательству. В частности, согласно законам право на скидку имеют только родители павшего защитника.

Льготы УЗ для семьи погибшего Героя. Фото: скриншот

В компании подчеркнули, что именно Кабмин и Верховная Рада определяют перечень льгот и категории граждан, кому их предоставлять.

Что еще стоит знать украинцам

Согласно "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины" уровень скидки и период ее действия зависят от того, к какой категории относится пассажир Укрзализныци.

Часть украинцев может пользоваться скидками круглый год, для других — они доступны только в определенный период.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь документ, подтверждающий соответствующий статус — без него билет можно приобрести только по полной стоимости.

