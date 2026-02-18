Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Скидки на билеты УЗ — предусмотрены ли для жен погибших Героев

Скидки на билеты УЗ — предусмотрены ли для жен погибших Героев

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 14:12
Скидки УЗ — распространяются ли на жен погибших Героев
Кто имеет право на льготы и скидки на билеты Укрзализныци. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут пользоваться услугами Укрзализныци бесплатно или с существенными скидками. Однако далеко не все льготные категории украинцев имеют возможность сэкономить на билетах.

О том, имеет ли какую-то скидку жена погибшего Героя, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE, ссылаясь ответ УЗ в соцсети Threads.

Реклама
Читайте также:

Льготы УЗ для родственников павших военных

Одна из пользовательниц соцсети поинтересовалась, имеет ли она скидку на билеты как жена погибшего Героя. Девушка добавила, что уже получила черное удостоверение.

В УЗ ответили, перевозчик должен действовать только согласно действующему Законодательству. В частности, согласно законам право на скидку имеют только родители павшего защитника.

None - фото 1
Льготы УЗ для семьи погибшего Героя. Фото: скриншот

В компании подчеркнули, что именно Кабмин и Верховная Рада определяют перечень льгот и категории граждан, кому их предоставлять.

Что еще стоит знать украинцам

Согласно "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины" уровень скидки и период ее действия зависят от того, к какой категории относится пассажир Укрзализныци.

Часть украинцев может пользоваться скидками круглый год, для других — они доступны только в определенный период.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь документ, подтверждающий соответствующий статус — без него билет можно приобрести только по полной стоимости.

Ранее мы рассказывали, что УЗ вернула в столицу дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей. Проезд стоит 15 гривен, а билет можно приобрести в несколько кликов в приложении перевозчика. Поезда также останавливаются на станции Березняки.

Также Укрзализныця наконец расставила все точки над "і" в популярной дискуссии. Перевозчик объяснил, должны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель. В УЗ попросили пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник мог забрать белье.

Укрзализныця закон путешествие поезда льготы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации