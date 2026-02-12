Путешествие УЗ — обязан ли пассажир сдавать свою постель

Пассажиры в вагоне-плацкарте Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Национальный перевозчик "Укрзализныця" наконец официально расставила все точки над "і" в дискуссии о якобы одной из обязанностей пассажиров. В компании впервые официально ответили, должны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Threads.

Читайте также:

Обязан ли пассажир сдавать свою постель

Один из пользователей сети поинтересовался, указывается ли в билете о том, что пассажир обязан сдавать свою постель.

В УЗ вежливо ответили, что обязанности путешественников прописаны в Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Перевозчик объяснил, что проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда. В компании объяснили, что работник железной дороги не может и не будет силой забирать белье с занятого места или требовать этого в приказном тоне.

В УЗ попросили пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник мог забрать белье, или же аккуратно сложите его рядом.

Надо ли самому сдавать постель проводнику УЗ. Фото: скриншот Threads

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ расставили точки над "і" в споре, имеют ли право пассажиры с верхних полок сидеть на нижних.

В компании ответили, что в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, каждый путешественник имеет право пользоваться только тем местом, за которое он заплатил и которое указано в билете.

Таким образом, пассажир с билетом на нижнюю полку может запретить другому пассажиру садиться на его место, даже перед конечной станцией.

Ранее мы рассказывали, почему мужчин пускают в женские купе Укрзализныци. По решению начальника поезда, в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места, которые есть в поезде.

Также писали, что Укрзализныця планирует ввести европейскую модель услуг. В частности, государство будет заключать соглашение PSO и покрывать компании убытки, которые возникают из-за низких цен на билеты.

