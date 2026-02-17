Видео
УЗ запустила дополнительные шаттлы Kyiv City Express — новый график

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 10:17
УЗ вернула дополнительные рейсы Kyiv City Express — станции и время отправления
Кольцевая электричка. Фото: Kyiv City Express

Национальный перевозчик "Укрзализныця" на фоне непогоды усилил железнодорожное сообщение между левым и правым берегами столицы. Компания вернула в столицу дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Kyiv City Express.

Дополнительные рейсы Kyiv City Express

Перевозчик подчеркнул, что дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей — это идеальный способ в непогоду пересечь Днепр без стресса и задержек.

"Непогода снова пытается превратить столицу в одну сплошную пробку, а цены на такси взлетают в космос? Спокойно, мы рядом", — говорится в сообщении.

В УЗ рассказали, что проезд стоит 15 гривен, а билет можно приобрести в несколько кликов в приложении перевозчика.

Маршрут Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей занимает всего 10 минут.

Время отправления дополнительных рейсов:

  • Дарница — Выдубичи: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.
  • Выдубичи — Дарница: 7:02, 8:02, 9:02.

В УЗ добавили, что поезда останавливаются на станции Березняки и усиливают график.

Что еще стоит знать украинцам

Укрзализныця в отдельных случаях может придержать поезд для пассажиров. Перевозчик сообщил, что задерживает рейсы, если опаздывает более 10 пассажиров.

Путешественникам нужно отправить билеты на service@uz.gov.ua или через форму обратной связи в приложении перевозчика.

В УЗ передают соответствующие обращения специалистам и пытаются поспособствовать тому, чтобы как можно быстрее помочь пассажирам.

Напомним, Укрзализныця наконец расставила все точки над "і" в популярной дискуссии. Перевозчик объяснил, должны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель.

Также мы писали, почему мужчин пускают в женские купе Укрзализныци. По решению начальника поезда, в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места, которые есть в поезде.

Киев Укрзализныця путешествие поезда Kyiv City Express
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
