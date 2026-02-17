УЗ вернула дополнительные рейсы Kyiv City Express — станции и время отправления

УЗ запустила дополнительные шаттлы Kyiv City Express — новый график
Национальный перевозчик "Укрзализныця" на фоне непогоды усилил железнодорожное сообщение между левым и правым берегами столицы. Компания вернула в столицу дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Kyiv City Express.
Дополнительные рейсы Kyiv City Express
Перевозчик подчеркнул, что дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей — это идеальный способ в непогоду пересечь Днепр без стресса и задержек.
"Непогода снова пытается превратить столицу в одну сплошную пробку, а цены на такси взлетают в космос? Спокойно, мы рядом", — говорится в сообщении.
В УЗ рассказали, что проезд стоит 15 гривен, а билет можно приобрести в несколько кликов в приложении перевозчика.
Маршрут Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей занимает всего 10 минут.
Время отправления дополнительных рейсов:
- Дарница — Выдубичи: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.
- Выдубичи — Дарница: 7:02, 8:02, 9:02.
В УЗ добавили, что поезда останавливаются на станции Березняки и усиливают график.
Что еще стоит знать украинцам
Укрзализныця в отдельных случаях может придержать поезд для пассажиров. Перевозчик сообщил, что задерживает рейсы, если опаздывает более 10 пассажиров.
Путешественникам нужно отправить билеты на service@uz.gov.ua или через форму обратной связи в приложении перевозчика.
В УЗ передают соответствующие обращения специалистам и пытаются поспособствовать тому, чтобы как можно быстрее помочь пассажирам.
