УЗ вернула дополнительные рейсы Kyiv City Express — станции и время отправления

Национальный перевозчик "Укрзализныця" на фоне непогоды усилил железнодорожное сообщение между левым и правым берегами столицы. Компания вернула в столицу дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей.

Дополнительные рейсы Kyiv City Express

Перевозчик подчеркнул, что дополнительные рейсы Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей — это идеальный способ в непогоду пересечь Днепр без стресса и задержек.

"Непогода снова пытается превратить столицу в одну сплошную пробку, а цены на такси взлетают в космос? Спокойно, мы рядом", — говорится в сообщении.

В УЗ рассказали, что проезд стоит 15 гривен, а билет можно приобрести в несколько кликов в приложении перевозчика.

Маршрут Kyiv City Express между Выдубичами и Дарницей занимает всего 10 минут.

Время отправления дополнительных рейсов:

Дарница — Выдубичи: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.

Выдубичи — Дарница: 7:02, 8:02, 9:02.

В УЗ добавили, что поезда останавливаются на станции Березняки и усиливают график.

