Новый люкс купе в поезде УЗ Киев — Хелм — как выглядит (видео)

Поезд Киев -- Хелм. Фото: пресс-служба УЗ

Осенью прошлого года Укрзализныця получила 66 новеньких вагонов, которые были построены уже после начала полномасштабного вторжения РФ. Часть из них везет пассажиров в Польшу и другие страны Европы.

О том, как выглядят новенькие купе люкс в поезде Киев — Хелм рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на видео пользователя marclyubchyk в TikTok.

Новые вагоны купе УЗ

Путешественник показал, что пол в купе покрыт мягким ковролином. В вагоне люкс купе для пассажиров предусмотрено 2 нижние места.

Каждому путешественнику предоставляется не только комплект белья, но и несколько подушек и одеяло. У каждого места есть розетка, где можно подзарядить гаджеты и небольшой фонарик для чтения.

Парень подчеркнул, что не нашел на этот раз наборов путешественника, в который обычно кладут салфетки и зубочистки. Однако 2 небольшие бутылки водички ему предоставили.

Пассажир подчеркнул, что в купе очень чисто, а также оно оборудовано хорошим освещением. Кроме этого, над каждым местом и на дверях были установлены зеркала для удобства путешественников. Парень рассказал, что стоимость поездки в одну сторону ему обошлась в 4200 гривен.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ объяснили, кто имеет право ставить свои вещи в багажное отделение под нижним сиденьем.

По правилам компании, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, который приобрел билет на это место.

Таким образом пассажиры не могут пользоваться этими багажными полками без предварительного согласия пассажира снизу.

Ранее УЗ впервые официально ответила, почему мужчин иногда пускают в женские купе. В компании сообщили, что в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Куда именно пересадить пассажира, решает начальник поезда.

Также узнайте, как выглядит новый плацкарт УЗ. Новенькие плацкарты курсируют в составе поезда 21/22 Львов — Краматорск.