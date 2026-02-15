Видео
Главная Транспорт В УЗ объяснили, в каких случаях могут задержать поезд для пассажиров

В УЗ объяснили, в каких случаях могут задержать поезд для пассажиров

Дата публикации 15 февраля 2026 15:15
Путешествие с УЗ — в каких случаях комапния может придержать поезд
Пассажиры на вокзале. Фото: Новини.LIVE

После начала полномасштабного вторжения украинцы начали больше путешествовать за границу поездами Укрзализныци — это довольно удобно и доступно. В отличие от украинских поездов, европейские опаздывают в разы чаще. Выяснилось, что в отдельных случаях, поезда могут подождать путешественников на железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Путешественница поинтересовалась в Укрзализныце, в каких случаях компапния может придержать поезд.

"Пожалуйста, дорогие, есть вероятность, что вы можете подержать поезд 961К в Чопе пока мы не приедем? Поезд 081К опаздывает на 40 минут, а там пересадка маленькая, очень хотелось бы сесть на него все же", — написала она.

В УЗ ответили, что могут задержать поезд, если опаздывает более 10 пассажиров. Путешественникам нужно прислать билеты на service@uz.gov.ua или через форму обратной связи в приложении перевозчика.

Перевозчик пообещал, что такие обращения сразу передают информацию соответствующим специалистам и пытаются поспособствовать тому, чтобы как можно быстрее помочь пассажирам.

В УЗ пояснили, коли можуть затримати потяг для пасажирів - фото 1
Когда УЗ может задержать поезд. Фото: скриншот Threads

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

В частности, по правилам перевозчика место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, который приобрел билет на это место.

То есть пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Напомним, ранее мы писали, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг "Укрзализныци" до уровня RD. В компании объяснили, как ограниченный дефолт повлияет на пассажиров.

Также в 2026 году для выезда за границу поездом нужен действительный загранпаспорт, а в отдельных случаях — виза и подтверждение цели поездки. Мужчины 18-60 лет должны предоставить учетные документы.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
