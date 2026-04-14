Что стоит знать странам, которые часто путешествуют самолетами: 5 важных вопросов

Пассажиры спешат на свой рейс в аэропорту.Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Несмотря на резкий рост цен на авиационное топливо и подорожание билетов, большинство путешественников предпочитают полеты. В апреле были введены новые правила для пассажиров, которые также распространяются на украинцев.

Что надо знать украинцам, которые путешествуют самолетами в апреле 2026 года, рассказывает Новини.LIVE.

Как действует новая система въезда/выезда (EES) в Европе

С 10 апреля в Европе начала полноценно действовать новая система въезда/выезда (EES). Она введена в 29 странах Европы для замены штампов в паспортах на цифровые записи о въезде и выезде, иммиграционного контроля ЕС, а также для борьбы с преступностью и мошенничеством и выявления угроз.

Путешественника, которые не являются гражданами ЕС необходимо пройти процедуру сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Соответствующие данные будут храниться в течение 3 лет.

Где искать авиабилеты за 20 евро

Опытная стюардесса рассказала, как стоит искать выгодные авиабилеты по Европе. В частности, стоит всегда проверять цены на билеты в соседних аэропортах, ведь довольно часто вылет из другого города может быть в несколько раз дешевле.

Самые выгодные предложения стоит мониторить в наиболее популярных лоукост-авиакомпаниях Ryanair и Wizz Air. Чтобы не переплачивать на багаже, берите с собой небольшой рюкзак или сумку - часто багаж может стоить в несколько раз дороже приобретенного "за копейки" билета.

Какие вещи не стоит класть в чемодан, чтобы избежать проблем в аэропорту

Есть список вещей, которые привычны в быту, однако на сканерах в аэропортах могут вызвать подозрение. В частности, стопки книг превращаются на сканерах в плотную темную массу. Лучше раскладывать их в чемодане отдельно друг от друга.

Кроме того, кофе, специи, протеин стоит пересыпать в прозрачные пакеты, подписать, и не прятать вглубь чемодана. Украинцам также не стоит паковать еду в фольгу - она блокирует обзор сканера. Чтобы избежать лишних вопросов в аэропорту, лучше используйте для продуктов и блюд прозрачные контейнеры.

У каких компаний более комфортные места в экономе

В тройку лидеров вошли Singapore Airlines, ANA (All Nippon Airways) и Japan Airlines. У победителя Japan Airlines заметно другой подход к местам в эконом-классе.

По сравнению со стандартом 19 дюймов (48 см), расстояние между рядами в самолетах часто составляет 33-34 дюйма (84 см). Кроме того, комапния сознательно уменьшила количество мест в самолете, и вместо схем 3-4-3, использует 3-3-3.

Что стоит знать украинцам, которые летят на самолете впервые в своей жизни

Опытная стюардесса рассказала о том, какой перечень лекарств и одежды надо иметь при себе тем, кто впервые путешествует авиа. В частности, в салоне сухой воздух и высокое давление. Чтобы не страдать от мигрени стоит взять с собой обезболивающие препараты. Также надо предотвратить пересушивание глаз и прихватить с собой увлажняющие капли.

Людям с хроническими болезнями надо иметь необходимые перпараты под рукой, если они окажутся в багаже — никто не сможет помочь. Не лишними в самолете также будут капли для носа, и бутылочка воды, которая поможет избежать обезвоживания.

