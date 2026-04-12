Первый авиаполет: список вещей, которые должны у вас быть под рукой в самолете

Пассажиры раскладывают свои вещи в самолете. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Путешествие самолетом впервые — это очень волнительно. Никогда не знаешь, как организм может отреагировать на набор высоты и повышенное давление. Опытная стюардесса рассказала, что стоит взять с собой, чтобы ваш полет был максимально комфортным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользовательницы tanya_ivanikhina_ в соцсети TikTok.

Что взять с собой, если впервые путешествуешь самолетом

Бортпроводница посоветовала обязательно взять с собой обезболивающие препараты. Даже без хронических болезней резкий набор высоты может вызвать сильную мигрень.

На авиакомпании надеяться не стоит, большинство из них строго запрещает стюардессам выдавать таблетки пассажирам.

Бортпроводница также рекомендует брать с собой сосудосуживающие капли, ведь от повышенного давления может закладывать нос. Также необходимостью в самолете являются увлажняющие капли для глаз — в самолете очень сухой воздух и пересыхают глаза.

Для тех, кто страдает определенными хроническими болезнями (сердечно-сосудистые и другие), обязательно иметь при себе все необходимые препараты. Если таблетки будут находиться в багаже — никто не сможет их достать.

Также с собой стоит взять питьевую воду — ее можно набрать в большинстве аэропортов после прохождения безопасности. Сухой воздух и высокое давление усиливают обезвоживание организма, что очень влияет на ваше самочувствие.

Не менее важно выбрать в салон самолета правильную одежду. В частности, оденьтесь "по принципу конструктора". Под низ кофты или худи стоит надеть какую-то майку или футбол, а также не лишним будет взять с собой куртку или жилетку. То, будет ли вам холодно или жарко, направлении влияет ваше место. В частности, часто в носовой части самолета одна температура, а в хвостовой — другая.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему выгодно приобретенный билет в аэропорту может подорожать втрое. В частности, пассажирам часто приходится переплачивать из-за превышения размеров ручной клади и регистрации багажа непосредственно в аэропорту. Чтобы избежать лишних расходов — стоит проверять актуальные правила авиакомпаний перед сборами в отпуск.

Также Новини.LIVE писали, какую косметику не стоит брать с собой в самолет. В частности, в части аэропортов пассажиров обязывают перекладывать жидкости в емкости до 100мл, с общим объемом до 1л. Из-за нарушения этих правил пограничники могут даже выбросить ваши любимые лосьоны и автозагары.