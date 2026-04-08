7 авиакомпаний с самым комфортным эконом-классом в мире: список

Места эконом-класса в салоне самолета Катарских авиалиний. Фото: Simply Flying.

Авиакомпании соревнуются не только ценами, но и тем, сколько пространства дают пассажирам в эконом-классе. Для дальних перелетов это критично, так как разница в несколько сантиметров иногда решает все. Специалисты составили список из семи перевозчиков, где места больше, чем у конкурентов.

Это подборка перевозчиков с лучшими условиями эконом-класса, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simply Flying.

Qatar Airways

На седьмом месте расположилась авиакомпания Qatar Airways. В среднем между рядами 31-32 дюйма, ширина стандартная, около 18 дюймов.

Флот большой и разный, много Boeing 787, Airbus A350, еще остаются 777. Из-за этого опыт может немного отличаться, особенно если самолет не базовый для компании.

На A380 ситуация другая, там угол наклона доходит до семи дюймов, и это уже ощущают пассажиры. Хотя само пространство не меняется сильно, но меньше страдает спина, что важно на длинных рейсах.

Korean Air

На шестой строчке списка Korean Air. Здесь уже 33 дюйма между сиденьями. Флот у компании смешанный, есть старые Airbus A330 и Boeing 777, а рядом новые Boeing 787 и Airbus A350. Из-за этого параметры немного отличаются, но в целом уровень держится.

Многие самолеты имеют схему 3-3-3 вместо более плотной, и это дает больше воздуха в салоне, даже если формально цифры не очень отличаются.

Также важно, что после поглощения Asiana у компании есть и другие самолеты, и там уже меньше пространства. Это не всегда очевидно при покупке билета.

Cathay Pacific

Пятое место у Cathay Pacific. Хотя она является крупной авиакомпанией, которая обеспечивает дальнемагистральные рейсы, в отличие от двух предыдущих перевозчиков, авиакомпания специально перестроила некоторые из своих самолетов Airbus A330.

Теперь там более плотная конфигурация именно для использования на региональных и ближнемагистральных маршрутах. Здесь около 32 дюймов между рядами.

Emirates

Четвертое место занимает Emirates. Здесь тоже 32 дюйма между рядами, и компания старается держать одинаковый уровень во всем флоте.

Долгое время в компании летали на Boeing 777 и Airbus A380, сейчас добавляется A350.

Разница есть в деталях, например ширина сиденья зависит от типа самолета. В 777 немного теснее, чем в A380.

Singapore Airlines

Третье место у Singapore Airlines. Формально те же 32 дюйма, но иногда сиденья шире, особенно на A380.

Флот компании настроен под разные задачи. Есть самолеты с большей плотностью, а есть те, где эконом-класса вообще нет на сверхдлинных рейсах.

У Boeing 787-10 ситуация хуже. Там меньше пространства, и это объясняется узким фюзеляжем, но пассажиру от этого не легче.

На A350 параметры стабильны, но есть отдельные конфигурации под средние маршруты. Они выглядят проще, без запаса комфорта.

ANA (All Nippon Airways)

Второе место у японского авиаперевозчика ANA. Здесь расстояние между сиденьями доходит до 34 дюймов, что уже выше среднего.

Ширина немного меньше, чем у некоторых конкурентов, но общее пространство компенсирует это, особенно на международных рейсах.

Компания использует необычную схему 2-4-3 на части Боингов 777. Это дает больше места, чем стандартные решения, хотя выглядит нетипично.

Japan Airlines

Первое место занимает еще одна японская авиакомпания, Japan Airlines. Здесь сразу видно другой подход к эконом-классу.

Расстояние между сидениями часто 33-34 дюйма, ширина больше стандарта, иногда до 19 дюймов.

К тому же, компания сознательно уменьшает количество мест в ряду. Например 3-3-3 вместо 3-4-3, и это дает больше пространства каждому.

В некоторых самолетах компании есть еще более редкие конфигурации, которые также добавляют места.

Ранее Новини.LIVE писали, что крупный международный транзитный авиахаб, расположенный в Сингапуре, вводит новые строгие правила в отношении повербанков. Аэропорт Сингапура решил разрешить пассажирам брать с собой на борт самолета не более двух портативных зарядных устройств. Новые правила начнут действовать уже с 15 апреля.

Также Новини.LIVE сообщали, почему новые правила ЕС относительно ручной клади могут сломать привычную модель лоукостов.

Депутаты Европарламента поддержали изменения в правила защиты авиапассажиров. Например, право каждого пассажира без доплат брать в салон ручную кладь до 7 кг с суммарными размерами до 100 см, плюс еще одну личную вещь.

Кроме того, Новини.LIVE писали, за что Ryanair может оштрафовать сразу на 500 евро. Такое суровое наказание установлено для тех, кто нарушает дисциплину на борту. Авиакомпания надеется, что штраф выступит "сдерживающим фактором для искоренения неприемлемого поведения" на борту самолетов.