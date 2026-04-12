Причины проверок багажа в аэропорту: что в чемодане заставляет сканер останавливаться

Пассажиры проходят контроль в аэропорту. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

В аэропортах украинцы часто сталкиваются с тем, что их багаж останавливают. Это не случайность - дело в том, как вещи выглядят на рентгене. Даже обычные предметы могут выглядеть подозрительно, из-за чего их откладывают на дополнительную проверку.

Есть пять типичных причин для того, почему сотрудники аэропортов будут тщательно изучать ваш багаж, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Топ-5 вещей, из-за которых могут возникнуть проблемы в аэропорту

Книги, сложенные вместе

Стопки книг на экране превращаются в плотную темную массу. Это выглядит странно и вызывает вопросы. Поэтому лучше не складывать их в одну кучу, разложить или оставить сверху.

Порошки и сыпучие вещи

Кофе, специи, протеин — все это выглядит одинаково нечетко. Из-за этого сумку могут остановить без объяснений. Проще пересыпать в прозрачные пакеты, подписать, и не прятать вглубь чемодана.

Жидкие лекарства

С таблетками проблем почти не бывает. Но сиропы или капли часто заставляют проверять багаж вручную. Если объем большой, то лучше сразу достать их и задекларировать, что сэкономит кучу времени.

Читайте также:

Подарки в упаковке

Завернутые коробки придется открывать, другого варианта нет. Поэтому удобнее использовать пакеты или коробки, которые легко открыть и закрыть обратно.

Еда и фольга

Еда даже без упаковки выглядит как сплошное "органическое пятно", через которое не видно ничего другого, а фольга вообще блокирует обзор сканера.

Лучше брать прозрачные контейнеры. И избегать лишней упаковки, если это возможно. Иначе проверка затянется, даже если ничего запрещенного нет.

Что еще стоит знать авиапассажирам

