Головна Транспорт 5 питань про авіапереліт у квітні: що мають врахувати українці

5 питань про авіапереліт у квітні: що мають врахувати українці

Дата публікації: 14 квітня 2026 14:29
Що варто знати країнцям, які часто мандрують літаками: 5 важливих питань
Пасажири поспішають на свій рейс в аеропорту.Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Попри різке зростання ці на авіаційне пальне та здорожчання квитків, більшість мандрівників надають перевагу польотам. В квітні були запроваджені нові правила для пасажирів, які також поширюються на українців. 

Що треба знати українцям, які подорожують літаками у квітні 2026 року, розповідає Новини.LIVE.

Як діє нова система в’їзду/виїзду (EES) в Європі

З 10 квітня в Європі почала повноцінно діяти нова система в’їзду/виїзду (EES).  Її запроваджено у 29 країнах Європи для заміни штампів в паспортах на цифрові записи про в’їзд та виїзд, імміграційного контролю ЄС, а також задля боротьби зі злочинністю та шахрайством і виявлення загроз.

Мандрівника, які не є громадянами ЄС необхідно пройти процедуру здати відбитки пальців та сфотографуватися. Відповідні дані зберігатимуться протягом 3 років.

Де шукати авіаквитки за 20 євро

Досвідчена стюардеса розповіла, як варто шукати вигідні авіаквитки по Європі. Зокрема, варто завжди перевіряти ціни на квитки у сусідніх аеропортах, адже доволі часто виліт з іншого міста може бути у кілька разів дешевший.

Найвигідніші пропозиції варто моніторити у найбільш популярних лоукост-авіакомпаніях Ryanair та Wizz Air. Щоб не переплачувати на багажі, беріть із собою невеликий рюкзак чи сумку — часто багаж може вартувати у кілька разів дорожче за придбаний "за копійки" квиток.

Які речі не варто класти у валізу, щоб уникнути проблем в аеропорту

Є список речей, які звичні у побуті, проте на сканерах в аеропортах можуть викликати підозру. Зокрема, стопки книг перетворюються на сканерах на щільну темну масу. Краще розкладати їх у валізі окремо один від одного.

Крім того, каву, спеції, протеїн варто пересипати у прозорі пакети, підписати, та не ховати вглиб валізи. Українцям також не варто пакувати їжу у фольгу — вона блокує огляд сканера. Щоб уникнути зайвих питань в аеропорту, краще використовуйте для продуктів та страв прозорі контейнери.

У яких компаній більш комфортні місця в економі

У трійку лідерів увійшли Singapore Airlines, ANA (All Nippon Airways) та Japan Airlines. У переможця Japan Airlines помітно інший підхід до місць в економ-класі.

Порівняно зі стандартом 19 дюймів (48 см), відстань між рядами в літаках часто складає 33–34 дюйми (84 см). Окрім того, комапнія свідомо зменшила кількість місць в літаку, і замість схем 3-4-3, використовує 3-3-3.

Що варто знати українцям, які летять на літаку вперше у своєму житті

Досвідчена стюардеса розповіла про те, який перелік ліків та одягу треба мати при собі тим, хто вперше мандрує авіа. Зокрема, у салоні сухе повітря та високий тиск. Щоб не страждати від мігрені варто зяти із собою знеболювальні препарати. Також треба запобігти пересушуванні очей та прихопити з собою зволожуючі краплі.

Людям з хронічними хворобами треба мати необхідні перпарати під рукою, якщо вони опиняться у багажі — ніхто не зможе допомогти. Не зайвими в літаку також будуть краплі для носа, та пляшечка води, яка допоможе уникнути зневоднення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям для в’їзду до Великої Британії у 2026 році потрібна віза. Дозвільні документи розрізняють за метою запланованого перебування. Наприклад, бувають візи для туризму, навчання, роботи, гостювання у родичів або друзів, участі в наукових конференціях тощо.

Також Новини.LIVE писали, яку косметику не варто брати із собою в літак. Зокрема, в частині аеропортів пасажирів зобв'язують перекладати  рідини в ємності до 100мл, із загальним обʼємом до 1л. Через порушення цих правил прикордонники можуть навіть викинути ваші улюблені лосьйони та автозасмаги.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
