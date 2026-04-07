Система въезда/выезда ЕС (EES): что изменится для путешественников в апреле 2026 года

Пассажиры проходят контроль в аэропорту.

В ближайшие дни поездки в Европу могут претерпеть существенные изменения. С 10 апреля начинает полноценно действовать новая система въезда/выезда (EES). Из-за ее внедрения могут возникнуть большие очереди в аэропорту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Европейскую систему въезда/выезда в ЕС (EES).

Что известно о системе въезда/выезда ЕС (EES)

Новая система въезда/выезда (EES) будет введена в 29 странах Европы. Отныне штампы в паспортах будут заменены цифровыми записями о въезде и выезде, а также об отказе во въезде для путешественников из стран, не входящих в ЕС, прибывающих на короткий срок.

Туристы будут проходить процедуру снятия биометрических данных — их будут фотографировать и снимать отпечатки пальцев.

EES введен для того, чтобы модернизировать системы охраны границ и иммиграционного контроля ЕС, а также для борьбы с преступностью и мошенничеством и выявления угроз.

Биометрические паспорта не являются обязательными для въезда в Европейское экономическое пространство, однако они могут существенно ускорить прохождение новой процедуры. Владельцам обычных паспортов придется фотографироваться и делать отпечатки пальцев в отдельных кабинках с полицейскими. У детей до 12 лет отпечатки снимать не будут, достаточно только фото.

Биометрические данные будут храниться в течение трех лет, что значительно ускорит проверки в аэропортах. Путешественникам, которые откажутся предоставить биометрические данные — будет автоматически отказано во въезде.

Путешественникам, которые хотят ускорить процесс, можно скачать мобильное приложение "Travel to Europe". Это официальное приложение ЕС, специально разработанное для системы EES, которое дает возможность предварительно зарегистрироваться (за 72 часа до прибытия) и ускорить прохождение пограничных проверок. Однако все равно придется пройти обязательное собеседование во время пограничного контроля.

Сейчас приложение доступно только в Португалии и Швеции, но планируется расширить его использование на всю территорию ЕС.

