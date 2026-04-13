Как летать по Европе за 20 евро: ценные советы опытной стюардессы

Пассажиры спешат на свой самолет в аэропорту. Фото: Новини.LIVE, Элина Ляхова

Из-за войны в Иране в мире существенно выросла стоимость топлива. Однако некоторые авиакомпании успели законтрактовать определенное количество авиационного топлива по старым ценам. Опытная стюардесса рассказала, как еще можно найти билеты по Европе за 20 евро.

Будьте гибкими

Бортпроводница предупредила, что дешевые авибилеты "долго не живут", поэтому стоит тщательно отслеживать доступные предложения. Также пассажирам стоит быть более гибкими, билеты с разницей в 2-3 дня могут стоить даже вдвое дешевле.

Проверяйте ближайшие аэропорты

Стюардесса посоветовала всегда проверять цены на билеты в соседних аэропортах. Иногда вылет из другого города может быть в несколько раз дешевле.

Пользуйтесь предложениями лоукостеров

Чтобы существенно экономить, стоит выбирать лоукост-авиакомпании. Ryanair и Wizz Air — это база дешевых полетов.

@tanya_ivanikhina_ Как летать дешево? 1. Google Flights - посмотреть цены + календарь, понять дорого или нет 2. Skyscanner - найти более дешевые варианты и лоукосты 3. Hopper - говорит: покупать или ждать 4. KAYAK - отслеживает падение цен 5. Momondo и Kiwi.com - для "поймать самое дешевое куда угодно" Моя схема проста: Google → Skyscanner → поставила отслеживание → проверила еще раз → купила #стюардесазукраїни ♬ оригинальная аудиозапись - Твоя стюардесса Таня

Берите с собой небольшую сумку или рюкзак

Тем кто планирует выгодно путешествовать самолетом — не стоит брать с собой много вещей. Дело в том, что иногда за чемодан в аэропорту придется выложить в несколько раз большую сумму за саму стоимость вашего авиабилета.

Приложения, где искать дешевые авиабилеты:

Google Flights — календарь, где удобно мониторить предложения;

Skyscanner — найти самые дешевые варианты и лоукосты;

Hopper — советует путешественникам, покупать сейчас или стоит ждать;

KAYAK — отслеживает падение цен;

Momondo и Kiwi.com — для "поймать самое дешевое куда угодно".

