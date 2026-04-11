Путешествие самолетом: как правильно упаковать косметику, чтобы избежать проблем в аэропорту

Украинки при любых условиях стараются выглядеть на все 100% — даже после бессонной ночи из-за атаки дронов или шахедов они спешат на маникюр, покраску и на процедуры к косметологам. Однако в аэропорту могут возникнуть проблемы, если вы не правильно запакуете свои уходовые кремы и шампуни.

Какую косметику могут выбросить в аэропорту

Опытная путешественница подчеркнула, что даже упаковки с небольшим объемом (туши, тональные кремы и блески) также считаются жидкостями и считаются в общее разрешенное количество.

В частности, в аэропортах со старыми сканерами пассажиры могут взять жидкости в емкости до 100мл, общим объемом до 1л.

Вся косметика должна быть упакована в прозрачную косметичку или зип-пакет (даже туши, тональные кремы и блески). Некоторые аэропорты могут попросить попросить переложить всю косметику и уход в их зип-пакеты.

Читайте также:

Путешественница предупредила, что в случае, если все ваши вещи не поместят в этот зип-пакет — их могут просто выбросить. Поэтому лучше брать с собой в самолет только самое необходимое.

Она также порекомендовала переливать свои уходовые средства в небольшие прозрачные емкости для жидкостей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как именно сканеры в аэропорту сканируют ваш багаж. В частности, устройства создают 3D-изображение содержимого каждой сумки. В некоторых аэропортах сканеры оснащены технологией компьютерной томографии (КТ), которая буквально "разрезает" чемодан или сумку и детализирует мельчайшие детали.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право получить денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.