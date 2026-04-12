Чому валізу зупиняють: 5 речей, які плутають сканери в аеропортах

Чому валізу зупиняють: 5 речей, які плутають сканери в аеропортах

Дата публікації: 12 квітня 2026 21:16
Причини перевірок багажу в аеропорту: що у валізі змушує сканер зупинятися
Пасажири проходять контроль в аеропорту. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

У аеропортах українці часто стикаються з тим, що їх багаж зупиняють. Це не випадковість — справа в тому, як речі виглядають на рентгені. Навіть звичайні предмети можуть виглядати підозріло, через що їх відкладають на додаткову перевірку.

Є п'ять типових причин для того, чому співробітники аеропортів будуть ретельно вивчати ваш багаж, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Threads. 

Топ-5 речей, через які можуть виникнути проблеми в аеропорту 

Книги, складені разом

Стопки книг на екрані перетворюються на щільну темну масу. Це виглядає дивно і викликає питання. Тому краще не складати їх в одну купу, розкласти або залишити зверху.

Порошки і сипучі речі

Кава, спеції, протеїн — усе це виглядає однаково нечітко. Через це сумку можуть зупинити без пояснень. Простіше пересипати у прозорі пакети, підписати, та не ховати вглиб валізи.

Рідкі ліки

З таблетками проблем майже не буває. Але сиропи або краплі часто змушують перевіряти багаж вручну. Якщо об’єм великий, то краще одразу дістати їх та задекларувати, що зекономить купу часу.

Подарунки в упаковці

Загорнуті коробки доведеться відкривати, іншого варіанту немає. Тому зручніше використовувати пакети або коробки, які легко відкрити і закрити назад.

Їжа і фольга

Їжа навіть без упаковки виглядає як суцільна "органічна пляма", через яку не видно нічого іншого, а фольга взагалі блокує огляд сканера. 

Краще брати прозорі контейнери. І уникати зайвого пакування, якщо це можливо. Інакше перевірка затягнеться, навіть якщо нічого забороненого немає.

Що ще варто знати авіапасажирам

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як саме сканери в аеропорту сканують ваш багаж. Зокрема, пристрої створюють 3D-зображення вмісту кожної сумки. В деяких аеропортах сканери оснащені технологією комп'ютерної томографії (КТ), яка буквально "розрізає" валізу чи сумку та деталізує найдрібніші деталі.

Також Новини.LIVE писали, яку косметику не можна брати в літак, щоб її не довелося викидати. В аеропорту можуть виникнути проблеми, якщо ви не правильно запакуєте свої доглядові креми та шампуні.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
