Причини перевірок багажу в аеропорту: що у валізі змушує сканер зупинятися

Пасажири проходять контроль в аеропорту.

У аеропортах українці часто стикаються з тим, що їх багаж зупиняють. Це не випадковість — справа в тому, як речі виглядають на рентгені. Навіть звичайні предмети можуть виглядати підозріло, через що їх відкладають на додаткову перевірку.

Є п'ять типових причин для того, чому співробітники аеропортів будуть ретельно вивчати ваш багаж, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Threads.

Топ-5 речей, через які можуть виникнути проблеми в аеропорту

Книги, складені разом

Стопки книг на екрані перетворюються на щільну темну масу. Це виглядає дивно і викликає питання. Тому краще не складати їх в одну купу, розкласти або залишити зверху.

Порошки і сипучі речі

Кава, спеції, протеїн — усе це виглядає однаково нечітко. Через це сумку можуть зупинити без пояснень. Простіше пересипати у прозорі пакети, підписати, та не ховати вглиб валізи.

Рідкі ліки

З таблетками проблем майже не буває. Але сиропи або краплі часто змушують перевіряти багаж вручну. Якщо об’єм великий, то краще одразу дістати їх та задекларувати, що зекономить купу часу.

Подарунки в упаковці

Загорнуті коробки доведеться відкривати, іншого варіанту немає. Тому зручніше використовувати пакети або коробки, які легко відкрити і закрити назад.

Їжа і фольга

Їжа навіть без упаковки виглядає як суцільна "органічна пляма", через яку не видно нічого іншого, а фольга взагалі блокує огляд сканера.

Краще брати прозорі контейнери. І уникати зайвого пакування, якщо це можливо. Інакше перевірка затягнеться, навіть якщо нічого забороненого немає.

