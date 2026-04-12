Перший авіаполіт: список речей, які мають у вас бути під рукою в літаку

Пасажири розаладають свої речі в літаку. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Подорож літаком вперше — це дуже хвилююче. Ніколи не знаєш, як організм може відреагувати на набір висоти та підвищений тиск. Досвідчена стюардеса розповіла, що варто взяти із собою, щоб ваш політ був максимально комфортним.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відео користувачки tanya_ivanikhina_ в соцмережі TikTok.

Що взяти з собою, якщо вперше мандруєш літаком

Бортпровідниця порадила обов'язково взяти із собою знеболювальні препарати. Навіть без хронічних хвороб різкий набір висоти може спричинити сильну мігрень.

На авіакомпанії сподіватися не варто, більшість з них суворо забороняє стюардесам видавати пігулки пасажирам.

Бортпровідниця також рекомендує брати із собою судинозвужувальні краплі, адже від підвищеного тиску може закладати ніс. Також необхідністю в літаку є зволожуючі краплі для очей — у літаку дуже сухе повітря і пересихають очі.

Для тих, хто страждає на певні хронічні хвороби (серцево-судинні та інші), обов'язково мати при собі всі необхідні препарати. Якщо пігулки знаходитимуться в багажі — ніхто не зможе їх дістати.

Також з собою варто взяти питну воду — її можна набрати у більшості аеропортів після проходження безпеки. Сухе повітря та високий тиск підсилюють зневоднення організму, що дуже впливає на ваше самопочуття.

Не менш важливо обрати в салон літака правильний одяг. Зокрема, вдягніться "за принципом конструктора". Під низ кофти чи худі варто вдягнути якусь майку чи футболу, а також не зайвим буде взяти з собою куртку чи жилетку. Те, чи буде вам холодно чи жарко, напрямку впливає ваше місце. Зокрема, часто в носовій частині літака одна температура, а у хвостовій — інша.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому вигідно придбаний квиток в аеропорту може здорожчати втричі. Зокрема, пасажирам часто доводиться переплачувати через перевищення розмірів ручної поклажі та реєстрацію багажу безпосередньо в аеропорту. Щоб уникнути зайвих витрат — варто перевіряти актуальні правила авіакомпаній перед зборами у відпустку.

Також Новини.LIVE писали, яку косметику не варто брати із собою в літак. Зокрема, в частині аеропортів пасажирів зобв'язують перекладати рідини в ємності до 100мл, із загальним обʼємом до 1л. Через порушення цих правилприкордонники можуть навіть викинути ваші уляюблені лосьйони та автозасмаги.