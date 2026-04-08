7 авіакомпаній із найкомфортнішим економ-класом у світі: спісок

Місця економ-класу у салоні літака Катарських авіаліній. Фото: Simply Flying.

Авіакомпанії змагаються не тільки цінами, але й тим, скільки простору дають пасажирам у економ-класі. Для далеких перельотів це критично, бо різниця в кілька сантиметрів іноді вирішує все. Фахівці склали список з семі перевізників, де місця більше, ніж у конкурентів.

Це підбірка перевізників із кращими умовами економ-класу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simply Flying.

Qatar Airways

На сьомому місці розташувалася авіакомпанія Qatar Airways. У середньому між рядами 31–32 дюйми, ширина стандартна, близько 18 дюймів.

Флот великий і різний, багато Boeing 787, Airbus A350, ще залишаються літаки Boeing 777. Через це досвід може трохи відрізнятися, особливо якщо літак не базовий для компанії.

На A380 ситуація інша, там кут нахилу доходить до семи дюймів, і це вже відчувають пасажири. Хоча сам простір не змінюється сильно, але спина менше страждає, що важливо на довгих рейсах.

Korean Air

На шостій строкі списку Korean Air. Тут вже 33 дюйми між сидіннями. Флот у компанії змішаний, є старі Airbus A330 і Boeing 777, а поруч нові Boeing 787 та Airbus A350. Через це параметри трохи плавають, але загалом рівень тримається.

Є момент із конфігурацією. Багато літаків мають схему 3-3-3 замість щільнішої, і це дає більше повітря в салоні, навіть якщо формально цифри не дуже відрізняються.

Також важливо, що після поглинання Asiana у компанії є й інші літаки, і там уже менше простору. Це не завжди очевидно при купівлі квитка.

Cathay Pacific

П’яте місце в Cathay Pacific. Хоча вона є великою авіакомпанією, яка забезпечує далекомагістральні рейси, на відміну від двох попередніх перевізників, авіакомпанія спеціально переналаштувала деякі зі своїх літаків Airbus A330.

Тепер там більш щільна конфігурація саме для використання на регіональних та короткомагістральних маршрутах. Тут близько 32 дюймів між рядами.

Emirates

Четверте місце займає Emirates. Тут теж 32 дюйми між рядами, і компанія намагається тримати однаковий рівень у всьому флоті.

Довгий час усе будувалося на Boeing 777 та Airbus A380, зараз додається A350. Але підхід не змінюється, продукт залишається однаковим.

Різниця є в деталях, наприклад ширина сидіння залежить від типу літака. У 777 трохи тісніше, ніж в A380.

Singapore Airlines

Третє місце у Singapore Airlines. Формально ті ж 32 дюйми, але іноді сидіння ширші, особливо на A380.

Флот компанії налаштований під різні задачі. Є літаки з більшою щільністю, а є ті, де економ-класу взагалі немає на наддовгих рейсах.

У Boeing 787-10 ситуація гірша. Там менше простору, і це пояснюється вузьким фюзеляжем, але пасажиру від цього не легше.

На A350 параметри стабільні, але є окремі конфігурації під середні маршрути. Вони виглядають простіше, без запасу комфорту.

ANA (All Nippon Airways)

Друге місце у японського авіаперевізника ANA. Тут відстань між сидіннями доходить до 34 дюймів, що вже вище середнього.

Ширина трохи менша, ніж у деяких конкурентів, але загальний простір компенсує це, особливо на міжнародних рейсах.

Компанія використовує незвичну схему 2-4-3 на частині Боингов 777. Це дає більше місця, ніж стандартні рішення, хоча виглядає нетипово.

Japan Airlines

Перше місце займає ще одна японськая авіакомпанія, Japan Airlines. Тут одразу видно інший підхід до економ-класу.

Відстань між рядами часто 33–34 дюйми, ширина більша за стандарт, іноді до 19 дюймів.

До того ж, компанія свідомо зменшує кількість місць у ряду. Наприклад 3-3-3 замість 3-4-3, і це дає більше простору кожному.

У деяких літаках компанії є ще рідкісні конфігурації, які також додають місця.

Раніше Новини.LIVE писали, що великий міжнародний транзитний авіахаб, розташований у Сінгапурі, запроваджує нові суворі правила щодо повербанків. Аеропорт Сінгапура вирішив дозволити пасажирам брати з собою на борт літака не більше двох портативних зарядних пристроїв. Нові правила почнуть діяти вже з 15 квітня.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому нові правила ЄС щодо ручної поклажі можуть зламати звичну модель лоукостів.

Депутати Європарламенту підтримали зміни до правил захисту авіапасажирів. Наприклад, право кожного пасажира без доплат брати в салон ручну поклажу до 7 кг із сумарними розмірами до 100 см, плюс ще одну особисту річ.

Крім того, Новини.LIVE писали, за що Ryanair може оштрафувати одразу на 500 євро. Таке суворе покарання встановлено для тих, хто порушує дисципліну на борту. Авіакомпанія сподівається, що штраф виступить "стримуючим фактором для викорінення неприйнятної поведінки" на борту літаків.