Подорож літаком: як правильно запакувати косметику, щоб уникнути проблем в аеропорту

Пасажири очікують на свій рейс в аеропорту. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Українки при будь-яких умовах намагаються виглядати на всі 100% — навіть після безсонної ночі через атаки дронів чи шахедів вони поспішають на манікюр, фарбування та на процедури до косметологів. Проте в аеропорту можуть виникнути проблеми, якщо ви не правильно запакуєте свої доглядові креми та шампуні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію користувачки dashassk_ в соцмережі Threads.

Яку косметику можуть викинути у аеропорту

Досвідчена мандрівниця підкреслила, що навіть пакування з невеликим об'ємом (туші, тональні креми та блиски) також вважаються рідинами та рахуються у загальну дозволену кількість.

Зокрема, у аеропортах зі старими сканерами пасажири можуть взяти рідини в ємності до 100мл, загальним обʼємом до 1л.

Вся косметика повинна бути запакована у прозору косметичку чи зіп-пакет (навіть туші, тональні креми та блиски). Деякі аеропорти можуть попросити попросити перекласти всю косметику та догляд до їх зіп-пакетів.

Мандрівниця попередила, що у випадку, якщо всі ваші речі не помістять у цей зіп-пакет — їх можуть просто викинути. Тому краще брати з собою в літак лише найнеобхідніше.

Вона також порекомендувала переливати свої доглядові засоби у невеликі прозорі ємності для рідин.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як саме сканери в аеропорту сканують ваш багаж. Зокрема, пристрої створюють 3D-зображення вмісту кожної сумки. В деяких аеропортах сканери оснащені технологією комп'ютерної томографії (КТ), яка буквально "розрізає" валізу чи сумку та деталізує найдрібніші деталі.

Також Новини.LIVE писали, в який випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часом очікування літака та дальністю перельоту.