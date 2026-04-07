Система в’їзду/виїзду ЄС (EES): що зміниться для мандрівників у квітні 2026 року

Пасажири проходять контроль в аеропорту. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

У найближчі дні поїздки до Європи можуть зазнати істотних змін. З 10 квітня починає повноцінно діяти нова система в’їзду/виїзду (EES). Через її впровадження можуть виникнути великі черги в аеропорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Європейську систему в’їзду/виїзду ЄС (EES).

Що відомо про систему в’їзду/виїзду ЄС (EES)

Нову систему в’їзду/виїзду (EES) буде запроваджено у 29 країнах Європи. Відтепер штампи в паспортах будуть замінені цифровими записами про в’їзд та виїзд, а також про відмову у в’їзді для мандрівників з країн, що не входять до ЄС, які прибувають на короткий термін.

Туристи будуть проходити процедуру зняття біометричних даних — їх фотографуватимуть та зніматимуть відбитки пальців.

EES запроваджено для того, щоб модернізувати системи охорони кордонів та імміграційного контролю ЄС, а також задля боротьби зі злочинністю та шахрайством і виявлення загроз.

Біометричні паспорти не є обов’язковими для в’їзду до Європейського економічного простору, проте вони можуть суттєво прискорити проходження нової процедури. Власникам звичайних паспортів доведеться фотографуватися та робити відбитки пальців в окремих кабінках з поліцейськими. В дітей до 12 років відбитки знімати не будуть, достатньо лише фото.

Біометричні дані зберігатимуться протягом трьох років, що значно пришвидшить перевірки в аеропортах. Мандрівникам, які відмовляться надати біометричні дані — буде автоматично відмовлено у в’їзді.

Мандрівникам, як хочуть пришвидшити процес, можна скачати мобільний додаток "Travel to Europe". Це офіційний додаток ЄС, спеціально розроблений для системи EES, який дає можливість попередньо зареєструватись (за 72 години до прибуття) та пришвидшити проходження прикордонних перевірок. Проте все-одно доведеться пройти обов’язкову співбесіду під час прикордонного контролю.

Наразі додаток доступний лише в Португалії та Швеція, але планується розширити його використання на всю територію ЄС.

