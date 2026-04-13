Як літати Європою за 20 євро: цінні поради досвідченої стюардеси

Пасажири поспішають на свій літак в аеропорту.

Через війну в Ірані у світі суттєво зросла вартість пального. Проте деякі авіакомпанії встигли законтрактувати певну кількість авіаційного палива за старими цінами. Досвідчена стюардеса розповіла, як ще можна знайти квитки по Європі за 20 євро.

Будьте гнучкими

Бортпровідниця попередила, що дешеві авіквитки "довго не живуть", тому варто ретельно відстежувати доступні пропозиції. Також пасажирам варто бути більш гнучкими, квитки з різницею у 2-3 дні можуть коштувати навіть удвічі дешевше.

Перевіряйте найближчі аеропорти

Стюардеса порадила завжди перевіряти ціни на квитки у сусідніх аеропортах. Інколи виліт з іншого міста може бути у кілька разів дешевший.

Користуйтесь пропозиціями лоукостерів

Щоб суттєво економити, варто обирати лоукост-авіакомпанії. Ryanair та Wizz Air — це база дешевих польотів.

@tanya_ivanikhina_ Як літати дешево? 1. Google Flights - подивитись ціни + календар, зрозуміти дорого чи ні 2. Skyscanner - знайти дешевші варіанти і лоукости 3. Hopper - каже: купувати чи чекати 4. KAYAK - відстежує падіння цін 5. Momondo і Kiwi.com - для “зловити найдешевше куди завгодно” Моя схема проста: Google → Skyscanner → поставила відстеження → перевірила ще раз → купила #стюардесазукраїни ♬ оригінальний аудіозапис - Твоя стюардеса Таня

Беріть із собою невелику сумку чи рюкзак

Тим хто планує вигідно мандрувати літаком — не варто брати із собою багато речей. Справа в тому, що інколи за валізу в аеропорту доведеться викласти у кілька разів більшу суму за саму вартість вашого авіаквитка.

Додатки, де шукати дешеві авіаквитки:

Google Flights — календар, де зручно моніторити пропозиції;

Skyscanner — знайти найдешевші варіанти і лоукости;

Hopper — радить мандрівникам, чи купувати зараз, чи варто чекати;

KAYAK — відстежує падіння цін;

Momondo і Kiwi.com — для "зловити найдешевше куди завгодно".

