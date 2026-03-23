Війна на Близькому Сході майже паралізувала головні авіахаби регіону

Дата публікації: 23 березня 2026 20:46
Літак компанії Lufthansa. Фото: Lufthansa

Великі світові авіахаби, що розташовані у  Перській затоці — Дубай, Доха, Абу-Дабі — зараз переживають серйозні труднощі. Війна на Близькому сході спричиняє масові скасування рейсів та закриття повітряного простору через рокетні та дронові атаки Ірану. У результаті хаби опинилися майже в стані паралічу, вартість квитків сягнула до небіс, а пасажири зазнають затримок.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що зараз відбувається з аеропортами на Близькому Сході.  

Проблеми аеропортів Перської затоки

Днями було опубліковано результати премії "Skytrax World Airport Awards-2026", де перші 5 місць посіли азійські аеропорти.

При тому міжнародний аеропорт Хамад у Досі, який посів друге місце у світовому заліку у 2025 році, в цьому теж претендував на місце у п'ятірці, але не зміг повторити цей успіх через відсутність пасажирів та інші складності, що виникли після війни в Перській затоці.

Днями аеропорт оголосив про відмову від усіх зовнішніх виставок, конференцій, галузевих заходів та програм нагородження. 

Також місце у рейтингу найкращих втратив і міжнародний аеропорт Дубая (DXB), що до початку війни на Близькому сході був одним з найбільших і найзавантаженіших аеропортів світу. Він з'єднує 104 країни, а пасажирів тут обслуговують 102 авіакомпанії.

Аеропорт також є хабом для авіакомпанії Emirates Airlines і великого лоукост-перевізника flydubai.

Авіакомпанії скасовують рейси

Відомі авіакомпанії, такі як Lufthansa, KLM, British Airways, Cathay Pacific, Aegean Airlines вже повідомили, що не відновлять польоти до Дубая, Ер-Ріяду та Даммама як мінімум до середини травня через питання безпеки.

Загалом авіаперевізники втрачають близько 100 мільйонів доларів щодня через закриття неба над деякими країнами Близького Сходу, а також від зупинки роботи готелів, торгових центрів і ресторанів, побудованих навколо аеропорту Дубая. Також війна в Ірані змусила авіакомпанії змінити маршрути на Азію та Африку

Раніше ми розповідали, що в Україні розпочалася підготовка до відновлення роботи аеропортів. В Міністерстві розвитку громад та територій України створено спеціальну робочу групу, яка займатиметься відновленням цивільних авіарейсів в українському повітряному просторі.

Ще ми розповідали, що британська компанія British Airways планує запустити найбільший у світі салон бізнес-класу на своєму літаку Airbus A380. Зокрема, літак буде обладнаний 110 розкладними кріслами з розділовим екраном для забезпечення приватності.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
