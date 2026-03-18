Війна в Ірані змусила авіакомпанії змінити маршрути на Азію та Африку

Lufthansa додала рейси із Мюнхена до Сінгапура і ПАР.

Через війну в Ірані туристи масово уникають польотів над Близьким Сходом і шукають інші варіанти подорожей. Можна константувати, що ситуація з безпекою в регіоні фактично зламала звичні авіамаршрути. Авіакомпанії змушені підлаштовуватись до ситуації, тому додають більше прямих рейсів до Азії та Африки.

Авіакомпанії підлаштовуються під запит пасажирів

Наразі польоти через Перську затоку багатьом туристам здаються небезпечними. Через обстріли і нестабільність серйозно просіли такі хаби як Дубай і Доха. Відповідно, пасажири почали частіше шукати прямі рейси, навіть якщо вони довші або дорожчі.

Європейські перевізники швидко відреагували на цей запит. Наприклад, Lufthansa додала кілька рейсів із Мюнхена до Сінгапура і ще окремо — до Кейптауна. Їхні колеги з Austrian Airlines теж не відстають, додавши рейси з Відня до Бангкока, причому одразу з запасом.

Air France пішла трохи іншим шляхом — просто ставить більші літаки на популярні напрямки: Бангкок, Сінгапур, Делі, Токіо. Плюс ще й додає частоту там, де попит вже зашкалює.

British Airways теж підсилила напрямки, зробив більше рейсів між Бангкоком і Сінгапуром.

Не тільки Азія, але й Африка

Паралельно розширюються і африканські напрямки. Air Europa готує рейси з Мадрида до Йоганнесбурга в ЮАР. Aegean Airlines планує літати в Касабланку (Марокко). EasyJet вже літає на Кабо-Верде і хоче додати ще один рейс.

Кількість туристів, які прибули до Африки, також зростає, збільшившись на 8%.

Раніше писали, що відомі авіакомпанії втрачають близько 100 мільйонів доларів щодня через закриття неба над деякими країнами Близького Сходу, а також від зупинки роботи готелів, торгових центрів і ресторанів, побудованих навколо аеропорту Дубай. Через незаплановане закриття аеропорт DXB щохвилини втрачає близько 1 мільйона доларів.

Часті питання

Які країни Азії безвізові для українців?

Для громадян України відкрито безвізовий в'їзд до багатьох країн Азії (з біометричним паспортом), серед яких Бруней, Індонезія, Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд, Грузія, Таджикистан, Туреччина, Узбекистан, Азербайджан, Киргизстан, Вірменія, Казахстан, Ізраїль, Монголія та Палестинська автономія.

Терміни перебування зазвичай складають від 30 до 90 днів, залежно від країни

Які країни Африки безвізові для українців?

На відміну від Азії для громадян України відкрито безвізовий в'їзд лише до декількох країн Африки. Це Есватіні, Намібія, Сейшельські острови та Маврикій.

Зауважимо, загалом у цих африканских країнах українці також можуть перебувати до 90 днів протягом 180-денного періоду за умови пред'явлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.