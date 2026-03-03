Війна на Близькому Сході — скільки доходів втрачають авіакомпанії та скільки платять багатії за евакуацію

Авіакомпанії в ОАЕ втрачають мільйони доларів через війну. Фото: Emirates, Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

До початку конфлікту на Близькому Сході дубайські аеропорти щодня обслуговували 260 000 пасажирів. Нині іранські ракети перетинають ключові повітряні коридори і міжнародний аеропорт Дубая та міжнародний аеропорт Аль-Мактум фактично закрилися, змусивши авіакомпанії скасувати сотні рейсів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на NDTV.

Реклама

Читайте також:

Мільярдні збитки Дубая через війну

Масштаби втрат цих аеропортів величезні. DXB обслужив 87 мільйонів пасажирів у 2023 році та 23,4 мільйона у першому кварталі 2025 року, тобто приблизно 260 000 – 270 000 мандрівників щодня.

3 січня 2026 року він обслужив рекордну кількість пасажирів — 324 000 за один день. Коли польоти скасовуються, доходи від аеропортових зборів, продажів у магазинах безмитної торгівлі та концесій також падають.

Величезні кошти втрачають місцеві авіакоммпнії flydubai, Emirates та ще 100 іноземних авіаперевізників, які обслуговували рейси з/до Дубая.

"24-годинний простой може обернутися втратами на суму від кількох сотень мільйонів до, можливо, понад 1 мільярда доларів", — йдеться в статті.

Таким чином, незаплановане закриття аеропорту DXB може коштувати близько 1 мільйона доларів за кожну хвилину, якщо врахувати наслідки для авіакомпаній, вантажних перевезень, туризму та місцевого бізнесу.

Згідно з галузевими показниками, великі хаби зазвичай заробляють від 40 до 70 доларів на пасажира за рахунок авіаційних зборів та додаткових витрат пасажирів.

Якщо застосувати це до звичайного щоденного трафіку DXB, то за один бездіяльний день аеропорт і термінал втрачають від 10 до 18 мільйонів доларів доходу. До цього можна додати приблизно 100 мільйонів доларів щоденного доходу Emirates, який може бути втрачений через перебої в роботі, а також доходи готелів, торгових центрів і ресторанів, побудованих навколо аеропорту, і збитки, пов'язані з авіацією, становлять кілька сотень мільйонів доларів.

Еліта платить сотні тисяч доларів за евакуацію з Дубая

Крім того, з Дубаю масово тікає еліта, яка суттєво впливала на доходи курорту.

Як пише Daily Mail, надбагаті люди платять до 350 тисяч доларів за те, щоб покинути Дубай на приватному літаку.

Багаті еліти тікають до Саудівської Аравії, щоб евакуюватися. Її столиця Ер-Ріяд став ключовим маршрутом виїзду для тих, хто шукає безпечний шлях з Близького Сходу, оскільки аеропорт у столиці Саудівської Аравії є одним з небагатьох, що все ще функціонують.

Зазначається, приватні охоронні компанії бронюють парки позашляховиків для перевезення людей з Дубая до Ер-Ріяд, а потім наймають приватні літаки.

Серед евакуйованих є топ-менеджери глобальних фінансових компаній та інші заможні особи, які відпочивали в регіоні або перебували там у відрядженні.

Різке зростання попиту на такий екстрений виїзд сприяє підвищенню цін на евакуацію. Зокрема, приватні літаки з Ер-Ріяда до Європи зараз коштують до 350 000 доларів.

У Ер-Ріяді є один великий міжнародний аеропорт — Міжнародний аеропорт імені короля Халіда (RUH), розташований приблизно за 35 км від центру міста. Він має п'ять пасажирських терміналів і зазвичай здійснює рейси до Європи, Америки, Азії, Близького Сходу та Африки.

Окрім того, в Саудівській Аравії також були змінені правила отримання віз — громадяни багатьох країн можуть отримати її вже після прибуття, що робить цю країну привабливою як шлях евакуації.

Раніше ми розповідали, що на тлі війни на Близькому Сході одна з найбільших у Європі судноплавних груп CMA CGM додала до тарифів надбавку. Французька судноплавна група CMA CGM впроваджує надбавку "за ризик" від двох до чотирьох тисяч доларів за один контейнер. Збір стягується з усіх вантажів, які йдуть або прибувають з Іраку, Бахрейну, Кувейту, Ємену, Катару, Оману, Об’єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Йорданії, Джибуті, Судану, Еритреї та з Єгипту через порт Айн-Сохна.

Також писали, чи варто скасовувати відпустку в Єгипті на тлі військової ескалації. Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності (FCDO) не застерігає від поїздок до основних туристичних напрямків Єгипту — Каїру, Луксору, Асуану, Олександрії, Шарм-ель-Шейху і Хургади.

Проте мандрівникам рекомендується ознайомитися з інструкціями щодо "кризових ситуацій за кордоном", відслідковувати новини місцевих та міжнародних ЗМІ, а також дотримуватися інструкцій місцевих органів влади.