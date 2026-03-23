Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Война на Ближнем Востоке почти парализовала главные авиахабы региона

Война на Ближнем Востоке почти парализовала главные авиахабы региона

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 20:46
Самолет компании Lufthansa. Фото: Lufthansa

Крупные мировые авиахабы, расположенные в Персидском заливе — Дубай, Доха, Абу-Даби — сейчас переживают серьезные трудности. Война на Ближнем Востоке вызывает массовые отмены рейсов и закрытие воздушного пространства из-за рокетных и дроновых атак Ирана. В результате хабы оказались почти в состоянии паралича, стоимость билетов достигла небес, а пассажиры испытывают задержки.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что сейчас происходит с аэропортами на Ближнем Востоке.

Проблемы аэропортов Персидского залива

На днях были опубликованы результаты премии "Skytrax World Airport Awards-2026", где первые 5 мест заняли азиатские аэропорты.

При этом международный аэропорт Хамад в Дохе, занявший второе место в мировом зачете в 2025 году, в этом тоже претендовал на место в пятерке, но не смог повторить этот успех из-за отсутствия пассажиров и других сложностей, возникших после войны в Персидском заливе.

На днях аэропорт объявил об отказе от всех внешних выставок, конференций, отраслевых мероприятий и программ награждения.

Также место в рейтинге лучших потерял и международный аэропорт Дубая (DXB), который до начала войны на Ближнем Востоке был одним из крупнейших и самых загруженных аэропортов мира. Он соединяет 104 страны, а пассажиров здесь обслуживают 102 авиакомпании.

Аэропорт также является хабом для авиакомпании Emirates Airlines и крупного лоукост-перевозчика flydubai.

Авиакомпании отменяют рейсы

Известные авиакомпании, такие как Lufthansa, KLM, British Airways, Cathay Pacific, Aegean Airlines уже сообщили, что не возобновят полеты в Дубай, Эр-Рияд и Даммам как минимум до середины мая из-за вопросов безопасности.

В целом авиаперевозчики теряют около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также от остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубая. Также война в Иране заставила авиакомпании изменить маршруты на Азию и Африку.

Ранее мы рассказывали, что в Украине началась подготовка к возобновлению работы аэропортов. В Министерстве развития общин и территорий Украины создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься восстановлением гражданских авиарейсов в украинском воздушном пространстве.

Еще мы рассказывали, что британская компания British Airways планирует запустить крупнейший в мире салон бизнес-класса на своем самолете Airbus A380. В частности, самолет будет оборудован 110 раскладными креслами с разделительным экраном для обеспечения приватности.

авиарейсы аэропорты Дубай самолеты Ближний Восток
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации