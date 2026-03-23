Война на Ближнем Востоке почти парализовала главные авиахабы региона

Крупные мировые авиахабы, расположенные в Персидском заливе — Дубай, Доха, Абу-Даби — сейчас переживают серьезные трудности. Война на Ближнем Востоке вызывает массовые отмены рейсов и закрытие воздушного пространства из-за рокетных и дроновых атак Ирана. В результате хабы оказались почти в состоянии паралича, стоимость билетов достигла небес, а пассажиры испытывают задержки.

Проблемы аэропортов Персидского залива

На днях были опубликованы результаты премии "Skytrax World Airport Awards-2026", где первые 5 мест заняли азиатские аэропорты.

При этом международный аэропорт Хамад в Дохе, занявший второе место в мировом зачете в 2025 году, в этом тоже претендовал на место в пятерке, но не смог повторить этот успех из-за отсутствия пассажиров и других сложностей, возникших после войны в Персидском заливе.

На днях аэропорт объявил об отказе от всех внешних выставок, конференций, отраслевых мероприятий и программ награждения.

Также место в рейтинге лучших потерял и международный аэропорт Дубая (DXB), который до начала войны на Ближнем Востоке был одним из крупнейших и самых загруженных аэропортов мира. Он соединяет 104 страны, а пассажиров здесь обслуживают 102 авиакомпании.

Аэропорт также является хабом для авиакомпании Emirates Airlines и крупного лоукост-перевозчика flydubai.

Авиакомпании отменяют рейсы

Известные авиакомпании, такие как Lufthansa, KLM, British Airways, Cathay Pacific, Aegean Airlines уже сообщили, что не возобновят полеты в Дубай, Эр-Рияд и Даммам как минимум до середины мая из-за вопросов безопасности.

В целом авиаперевозчики теряют около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также от остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубая. Также война в Иране заставила авиакомпании изменить маршруты на Азию и Африку.

