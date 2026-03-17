Україна готується до відновлення авіарейсів: уряд створив спеціальну робочу

Стійки реєстрації на рейс в аеропорту Бориспіль.

В Україні розпочалася підготовка до відновлення роботи аеропортів. Міністерство розвитку громад та територій України вже утворило спеціальну робочу групу. Вона працюватиме над відновленням цивільних польотів над українським небом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідний указ віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби.

Реклама

Зазначається, що створена робоча група займатиметься розробкою пропозицій для відновлення польотів цивільної авіації та забезпечення безпеки критичної інфраструктури в галузі.

Фахівці готуватимуть рекомендації та пропозиції для керівництва Мінрегіону про відновлення роботи українських аеропортів після повномасштабного вторгнення та захисту цивільної авіаційної інфраструктури.

Очолив робочу групу заступник міністра Мінрозвитку Сергій Деркач. Він зможе залучати до роботи в межах компетенції органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

До складу спеціальної групи окрім Деркача увійшов заступник директора Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності – начальник управління превентивної діяльності у сфері пожежної безпеки Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Батечко, перший заступник голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Микола Бойко та інші.

Як пояснив експерт з питань авіаційного ринку в ефірі Вечір.LIVE Богдан Долінце, вітчизняні летовища здатні повноцінно запрацювати вже за один-два місяці.

"Аеропорти регулярно звітували, що у них персонал проходить навчання, підтримує дієвість свідоцтва, сертифікати, ліцензії. І, в принципі, їм необхідно від одного до півтора-двох місяців для того, щоб відновити можливість приймати цивільні пасажирські та вантажні авіарейси", — сказав він.

За його словами, першими відкриють рейси саме українські авіакомпанії, адже європейським перевізникам потрібний додатковий час для узгодження всіх бюрократичних питань.

