Skytrax назвала найкращі аеропорти світу 2026 року: лідери

Skytrax назвала найкращі аеропорти світу 2026 року: лідери

Дата публікації: 22 березня 2026 13:17
Skytrax назвала найкращі аеропорти світу 2026 року: лідери
Пасажири в аеропорту чекають на свій рейс. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Погодьтеся, що зручний та зі зрозумілою навігацією аеропорт неабияк впливає на якість відпочинку. Опубліковано результати премії "Skytrax World Airport Awards", де перше місце знову посіла Азія.

Про тарифи компанії повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Найкращі аеропорти світу

Аеропорт Чангі в Сінгапурі був визнаний "Аеропортом року 2026". Він заслужено отримав цю нагороду вже в 14-й раз.

В пятірку фаворитів також увійшли:

  • міжнародний аеропорт Інчхон (Південна Корея);
  • міжнародний аеропорт Токіо (Японія);
  • міжнародний аеропорт Гонконгу (Китай); міжнародний аеропорт Наріта (Японія).

Найкращі аеропорти Європи

Найвище місце серед європейських аеропортів посів французький Шарль де Голль у Парижі.

В рейтинг також потрапили:

  • аеропорт Рим (Італія) посів сьоме місце;
  • аеропорт Стамбула (Туреччина) зайняв восьме;
  • аеропорт Мюнхена (Німеччина) — дев’яте.

У топ-20 аеропортів Європи також увійшли:

  • аеропорт Гельсінкі "Фінляндія) — 11-те місце;
  • міжнародний аеропорт Відня  (Австрія) — 15-те місце;
  • аеропорт Лондон (Британія) — 16-те місце.

Чим унікальний аеропорт Чангі в Сінгапурі

Аеропорт відомий своїм стильним інтер’єром, критими садами та атракціонами, які перетворюють довгі пересадки на приємні емоції. В Чангі побудували найвищий у світі критий водоспад, сади метеликів та мистецькими просторами.

В аеропорту широкий вибір закладів харчування та магазинів — від місцевої кухні до міжнародних брендів. Тут також є все необхідне для комфортного релаксу — транзитні готелі, капсули для сну та зони відпочинку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми розповідали, в Україні розпочалася підготовка до відновлення роботи аеропортів. Міністерство розвитку громад та територій України вже утворило спеціальну робочу групу, яка працюватиме над відновленням цивільних польотів над українським небом. 

Також ми писали, який аеропорт світу вважають одним із найнебезпечніших у Європі. Справа в тому, що літаки сідають між скелястими стінами і навіть незначний відхил від заданої траєкторії одразу зменшує відстань до гір до мінімально допустимої межі. 

аеропорти подорож рейтинг
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
