British Airways запустить найбільший у світі салон бізнес-класу — який вигляд буде мати (фото

British Airways запускає найбільший у світі салон бізнес-класу. Фото: britishairways.com, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Велика авіакомпанія планує запустити найбільший у світі салон бізнес-класу на своєму літаку Airbus A380. Британська компанія British Airways має намір розпочати реконструкцію літака вже цього року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

British Airways переобладнає літаки

Зазначається, що Airbus A380 буде обладнаний 110 розкладними кріслами з розділовим екраном для забезпечення приватності.

Оббивка салону матиме звукоізоляцію, щоб забезпечити спокійну подорож. Біля кожного крісла буде окрема шафка для зберігання речей.

Нові крісла British Airways матимуть ширину 53,3 см і будуть оснащені ліжком довжиною 200 см.

Для пасажирів також встановлять 47-сантиметровий сенсорний екран для розваг.

Авіакомпанія виділить весь верхній поверх літака під нові крісла бізнес-класу Club World і таким чином зменшиться загальна пасажиромісткість літака, адже в преміум-місцях передбачено більше простору та комфорту. Так, Airbus A380 вміщатиме 421 пасажира замість попередніх 469.

Проєкт нового бізнес-класу Airbus A380. Фото: British Airways

Переобладнаний літак вміщатиме 215 місць економ-класу, 84 місця преміум-економ-класу та 12 нових люксів першого класу.

