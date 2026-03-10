Відео
Головна Транспорт Популярна авіакомпанія здивує унікальним салоном бізнес-класу (фото)

Популярна авіакомпанія здивує унікальним салоном бізнес-класу (фото)

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 17:12
British Airways запустить найбільший у світі салон бізнес-класу — який вигляд буде мати (фото
British Airways запускає найбільший у світі салон бізнес-класу. Фото: britishairways.com, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Велика авіакомпанія планує запустити найбільший у світі салон бізнес-класу на своєму літаку Airbus A380. Британська компанія British Airways має намір розпочати реконструкцію літака вже цього року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Читайте також:

British Airways переобладнає літаки

Зазначається, що Airbus A380 буде обладнаний 110 розкладними кріслами з розділовим екраном для забезпечення приватності.

Оббивка салону матиме звукоізоляцію, щоб забезпечити спокійну подорож. Біля кожного крісла буде окрема шафка для зберігання речей.

Нові крісла British Airways матимуть ширину 53,3 см і будуть оснащені ліжком довжиною 200 см.

Для пасажирів також встановлять 47-сантиметровий сенсорний екран для розваг.  

Авіакомпанія виділить весь верхній поверх літака під нові крісла бізнес-класу Club World і таким чином зменшиться загальна пасажиромісткість літака, адже в преміум-місцях передбачено більше простору та комфорту. Так, Airbus A380 вміщатиме 421 пасажира замість попередніх 469. 

British Airways запускає «найбільший у світі салон бізнес-класу» - фото 1
Проєкт нового бізнес-класу Airbus A380. Фото: British Airways

Переобладнаний літак вміщатиме 215 місць економ-класу, 84 місця преміум-економ-класу та 12 нових люксів першого класу. 

Раніше ми розповідали, що пасажирський Airbus A350 авіакомпанії British Airways під час польоту втратив колесо основної стійки шасі. Інцидент стався після вильоту з міжнародного аеропорту імені Гаррі Ріда в Лас-Вегасі. Під час прибирання шасі одне з коліс відірвалося, що потрапило на відео.

Також писали, на які літаки масово пересідають багатії. Протягом багатьох років власників приватних літаків цікавила лише швидкість та дальність польоту, а не шкідливі викиди в атмосферу, проте тенденції змінились. Нині мільярдери активно інвестують в гібридні електролітаки, сучасні акумулятори, двигуни на водневому паливі та екологічні платформи приватної авіації.

авіарейси літак авіаквитки подорож зона комфорту
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
