Подорожі УЗ із власним авто — скільки коштує послуга та на яких напрямках доступна

Незапланована поїздка може застати в будь-який момент — навіть у люті морози, проте вам не обов'язково сідати за кермо втомленим. Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто, і ви можете спокійно дістатися до місця призначення разом зі своєю "залізною ластівкою", не витрачаючи паливо та сили.

Подорожі УЗ із власним авто

Перед поїздкою вам необхідно забронювати собі місце на автовозі, а в день відправлення — в 10 касі київського вокзалу або онлайн.

Вагони-автомобілевози курсують не лише з Києва, а й з Харкова, Одеси, Дніпра, Львова, Ужгорода та зворотно.

Водію буде необхідно заповнити формальні бланки і проплатити послугу.

Вартість перевезення автомобіля залежить від маси авто. Зокрема, за 1000 кг доведеться сплатити приблизно 1300 гривень. Попри це, поїздка УЗ виходить в рази вигідніше, ніж самому їхати на авто на далекі відстані.

Після оформлення документів та оплати пасажирів відправляють до автомайданчика, звідки транспорт перепарковують у автовоз — працівники його надійно закріплюють. Мандрівникам потрібно буде додатково оплатити послугу із звантаження авто — сума стартує від 200 гривень.

Після цього пасажир може вирушити у свій вагон, відпочити, відновити сили, а на наступний день забрати свою автівку у місці призначення.

Що ще варто знати українцям

Укрзалізниця в окремих випадках може притримати потяг для пасажирів. Зокрема, компанія затримує рейси, якщо запізнюється понад 10 пасажирів.

Мандрівникам потрібно надіслати квитки на service@uz.gov.ua або через форму зворотного зв’язку у застосунку перевізника.

В УЗ передають відповідні звернення фахівцям та намагаються посприяти тому, щоб якнайшвидше допомогти пасажирам.

Раніше ми розповідали, що УЗ повернула до столиці додаткові рейси Kyiv City Express між Видубичами та Дарницею. Проїзд вартує 15 гривень, а квиток можна придбати в кілька кліків у застосунку перевізника. Потяги також зупиняються на станції Березняки.

Також ми писали про VIP-вагони Укрзалізниці — як подорожують Україною світові лідери. В комфортних умовах мандрували експрезидент США Джо Байден, експрем'єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Чехії Петр Павел, генсек НАТО Марк Рютте та інші світові лідери.