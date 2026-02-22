Путешествия УЗ с собственным авто — сколько стоит услуга и на каких направлениях доступна

Полезная услуга УЗ для водителей. Фото: Freepik, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Незапланированная поездка может застать в любой момент, однако вам не обязательно садиться за руль уставшим. Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто, и вы можете спокойно добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", экономя деньги и топливо.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Путешествия УЗ с собственным авто

Перед поездкой вам необходимо забронировать себе место на автовозе, а в день отправления — в 10 кассе киевского вокзала или онлайн.

Вагоны-автомобилевозы курсируют не только из Киева, но и из Харькова, Одессы, Днепра, Львова, Ужгорода и обратно.

Водителю будет необходимо заполнить формальные бланки и проплатить услугу.

Стоимость перевозки автомобиля зависит от массы авто. В частности, за 1000 кг придется заплатить примерно 1300 гривен. Несмотря на это, поездка УЗ получается в разы выгоднее, чем самому ехать на авто на дальние расстояния.

После оформления документов и оплаты пассажиров отправляют на автоплощадку, откуда транспорт перепарковывают в автовоз — работники его надежно закрепляют. Путешественникам нужно будет дополнительно оплатить услугу по погрузке авто — сумма стартует от 200 гривен.

После этого пассажир может отправиться в свой вагон, отдохнуть, восстановить силы, а на следующий день забрать свою машину в месте назначения.

Что еще стоит знать украинцам

Укрзализныця в отдельных случаях может придержать поезд для пассажиров. В частности, компания задерживает рейсы, если опаздывает более 10 пассажиров.

Путешественникам нужно отправить билеты на service@uz.gov.ua или через форму обратной связи в приложении перевозчика.

В УЗ передают соответствующие обращения специалистам и пытаются поспособствовать тому, чтобы как можно быстрее помочь пассажирам.

