Негода в Україні — УЗ закликала українців пересуватися потягами та електричками

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Частина України накрила негода — сильний вітер, снігопад та ожеледиця. В Укрзалізниці закликали українців не нехтувати у такий період безпекою та замість авто обрати для поїздки потяг.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ.

Безпечна поїздка залізницею в розпал негоди

Перевізник порекомендував у період негоди залишити автівку у гаражі та дістатися до потрібного села чи міста потягом. Поїздка залізницею буде в рази безпечнішою під час сильної ожеледиці та хуртовин.

"Якщо плануєте поїздку найближчими днями — радимо обрати залізничний шлях: так буде значно спокійніше та прогнозованіше — без слизької траси, снігу на лобовому склі, заторів, ям на дорогах і зайвих нервів. Особливо на далекі відстані!", — йдеться в повідомленні.

Перевізник також порадив пересуватися по столиці міською та Кільцевою електричками, які завжди є найстабільнішим "мостом" між правим і лівим берегами.

Що ще варто знати українцям

В УЗ поставила крапку в актуальній дискусії. Перевізник відповів, чи потрібно пасажирам самостійно збирати та здавати провідникам свою постіль.

Відповідно до правил, провідник має забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда.

У компанії закликали пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник зміг вчасно впоратися зі своїми обов'язками.

Раніше УЗ вперше офіційно відповіла, чому чоловіків іноді пускають у жіночі купе. В компанії повідомили, що в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця. Куди саме пересадити пасажира, вирішує начальник потяга.

Також в УЗ попередили, що пасажири верхніх полиць не можуть без дозволу сідати на нижні місця в потязі. Користувачі мережі обурені через те, що вартість квитків для всіх однакова.