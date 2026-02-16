Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Зимова небезпека — УЗ на тлі негоди звернулась до пасажирів

Зимова небезпека — УЗ на тлі негоди звернулась до пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 21:02
Негода в Україні — УЗ закликала українців пересуватися потягами та електричками
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Частина України накрила негода — сильний вітер, снігопад та ожеледиця. В Укрзалізниці закликали українців не нехтувати у такий період безпекою та замість авто обрати для поїздки потяг.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ

Реклама
Читайте також:

Безпечна поїздка залізницею в розпал негоди

Перевізник порекомендував у період негоди залишити автівку у гаражі та дістатися до потрібного села чи міста потягом. Поїздка залізницею буде в рази безпечнішою під час сильної ожеледиці та хуртовин.

"Якщо плануєте поїздку найближчими днями — радимо обрати залізничний шлях: так буде значно спокійніше та прогнозованіше — без слизької траси, снігу на лобовому склі, заторів, ям на дорогах і зайвих нервів. Особливо на далекі відстані!", — йдеться в повідомленні.

Перевізник також порадив пересуватися по столиці міською та Кільцевою електричками, які завжди є найстабільнішим "мостом" між правим і лівим берегами.

Що ще варто знати українцям

В УЗ поставила крапку в актуальній дискусії. Перевізник відповів, чи потрібно пасажирам самостійно збирати та здавати провідникам свою постіль.

Відповідно до правил, провідник має забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда.

У компанії закликали пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник зміг вчасно впоратися зі своїми обов'язками.

Раніше УЗ вперше офіційно відповіла, чому чоловіків іноді пускають у жіночі купе. В компанії повідомили, що в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця. Куди саме пересадити пасажира, вирішує начальник потяга.

Також в УЗ попередили, що пасажири верхніх полиць не можуть без дозволу сідати на нижні місця в потязі. Користувачі мережі обурені через те, що вартість квитків для всіх однакова.

Укрзалізниця подорож поїзди зима ожеледиця
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації