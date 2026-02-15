Як виглядають спецвагони Укрзалізниці для іноземних лідерів (фото)

VIP-вагони Укрзалізниці — як подорожують Україною світові лідери
З перших днів повномасштабного вторгнення Укрзалізниця підготувала окремі VIP-вагони для представників вищого керівництва. Вони потрібні під час приїздів іноземних очільників до Києва.
Як виглядають такі вагони, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Youtube-канал Цікаві факти.
VIP-вагони Укрзалізниці
Стіни вагонів обшито дерев'яними панелями. Усередині розташовано окремі спальні, конференц-зал, бібліотеку, ванну кімнату та кухню, де працівники готують традиційні українські страви.
У цих вагонах їхали екс-президент США Джо Байден, екс-прем'єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Чехії Петр Павел, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та інші лідери, які прямували до Києва.
Потяги з іноземними делегаціями вирушають у дорогу вночі, вікна зашторено. Кожного разу готують додатковий маршрут на випадок загрози.
Як виглядають вагони
Один такий вагон в середньому вміщує до 8 осіб. В його інтер'єрі є "позолочена" ліпнина, канделябри та вишукані різьблені меблі. Пасажири можуть скласти свої речі у велику шафу-купе та добре виспатись на двоспальному ліжку.
До речі, до 2024 року вагони VIP–класу були доступні для звичайних пасажирів за додаткову плату. Вони їздили по напрямкам Київ–Львів, Одеса–Львів, Одеса–Харків, Київ–Дніпро. Охочим відпочити в таких апартаментах доводилося викладати від 16 000 до 34 000 грн.
Раніше ми писали, в яких випадках Укрзалізниця може затримати потяг для пасажирів. В УЗ відповіли, що можуть затримати потяг, якщо запізнюється понад 10 пасажирів.
Також ми писали, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг "Укрзалізниці" до рівня RD. В компанії пояснили, як обмежений дефолт вплине на пасажирів.
Читайте Новини.LIVE!