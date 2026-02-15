Відео
VIP-вагони Укрзалізниці — як подорожують Україною світові лідери

VIP-вагони Укрзалізниці — як подорожують Україною світові лідери

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 19:43
Як виглядають спецвагони Укрзалізниці для іноземних лідерів (фото)
Вагон Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

З перших днів повномасштабного вторгнення Укрзалізниця підготувала окремі VIP-вагони для представників вищого керівництва. Вони потрібні під час приїздів іноземних очільників до Києва.

Як виглядають такі вагони, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Youtube-канал Цікаві факти.

VIP-вагони Укрзалізниці

Стіни вагонів обшито дерев'яними панелями. Усередині розташовано окремі спальні, конференц-зал, бібліотеку, ванну кімнату та кухню, де працівники готують традиційні українські страви.

VIP-вагони Укрзалізниці - фото 1
Їдальня у вагоні VIP–класу Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

У цих вагонах їхали екс-президент США Джо Байден, екс-прем'єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Чехії Петр Павел, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та інші лідери, які прямували до Києва.

Потяги з іноземними делегаціями вирушають у дорогу вночі, вікна зашторено. Кожного разу готують додатковий маршрут на випадок загрози.

Як виглядають вагони

Один такий вагон в середньому вміщує до 8 осіб. В його інтер'єрі є "позолочена" ліпнина, канделябри та вишукані різьблені меблі. Пасажири можуть скласти свої речі у велику шафу-купе та добре виспатись на двоспальному ліжку.

VIP-вагони Укрзалізниці - фото 2
Ліжко у вагоні VIP–класу Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

До речі, до 2024 року вагони VIP–класу були доступні для звичайних пасажирів за додаткову плату. Вони їздили по напрямкам Київ–Львів, Одеса–Львів, Одеса–Харків, Київ–Дніпро. Охочим відпочити в таких апартаментах доводилося викладати від 16 000 до 34 000 грн. 

VIP-вагони Укрзалізниці - фото 3
Їдальня у вагоні VIP–класу УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo

Раніше ми писали, в яких випадках Укрзалізниця може затримати потяг для пасажирів. В УЗ відповіли, що можуть затримати потяг,  якщо запізнюється понад 10 пасажирів. 

Також ми писали,  що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг "Укрзалізниці" до рівня RD. В компанії пояснили, як обмежений дефолт вплине на пасажирів.

Укрзалізниця подорож делегація поїзди потяг
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
