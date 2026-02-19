Держава компенсуватиме частину вартості залізничних квитків

Держава платитиме частину вартості квитка. Фото: Новини.LIVE, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Рух поїздів в Україні фінансуватимуть за новими правилами — Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального механізму. Його сенс в тому, що держава буде компенсувати Укрзалізниці різницю між вартістю та собівартістю внутрішніх пасажирських перевезеннь на далекі сполучення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Чому виникла потреба в новій моделі

Справа в тому, що нинішня система фактично працює зі значним перекосом, бо реальна собівартість поїздки більш ніж утричі перевищує вартість квитка.

Але просто підвищити ціни на квитки в умовах воєнного стану неможливо. Адже зараз залізницею щодня користуються військові, їхні родини, внутрішньо переміщені особи та люди, які просто не мають альтернативи цьому виду транспорту.

Як працюватиме механізм

Тепер держава на системній основі компенсуватиме перевізнику різницю між фактичною собівартістю перевезень і чинними тарифами. Така модель давно застосовується в більшості країн Європейського Союзу.

У 2026 році на державне замовлення пасажирських перевезень передбачено 16 млрд грн. Ці кошти покривають всі основні напрямки, куди сьогодні можна доїхати залізницею.

В уряді окремо наголосили, для чого це потрібно:

зробити фінансування прозорим і передбачуваним;

зменшити фінансове навантаження на перевізника;

зберегти доступні тарифи для людей і стабільний рух поїздів по країні.

Таки чином, держава напряму замовляє та фінансує соціально важливі транспортні послуги, не перекладаючи повну економічну вагу на пасажира.

Що потрібно знати про фінансові проблеми Укрзалізниці

Заборгованість Укрзалізниці перед власниками єврооблігацій перевищує 1 мільярд доларів. 700 мільйонів із цієї суми потрібно повернути у липні 2026 року.

На початку лютого міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг АТ "Укрзалізниця" до рівня RD. Це означає обмежений дефолт.

Причина криється у прострочених виплатах за купонами. Йдеться про платежі, які мали відбутися 9 та 15 січня 2026 року і не були оплачені навіть після завершення пільгового періоду.

У Fitch нагадали, що якщо компанія не сплачує відсотки або основну суму боргу у встановлений строк, включно з пільговим періодом, це вважається дефолтом.

Наразі коштів Укрзалізниці не вистачає на покриття операційних витрат. Компанія залучала зовнішні гроші, проте використовувала їх лише на критичне капітальне будівництво, а не на погашення позик.

Раніше ми писали, що у 2026 році Укрзалізниця продовжує надавати пільговий проїзд для певних груп пасажирів. Рівень знижки та період її дії залежать від того, до якої категорії належить пасажир. Усі пільги надаються тільки за наявності відповідних посвідчень.

Дехто може користуватися знижками цілий рік, а для інших вони доступні лише в певний період — з 1 жовтня до 15 травня.

Також ми писали про VIP-вагони Укрзалізниці — як подорожують Україною світові лідери. У цих вагонах їхали екс-президент США Джо Байден, екс-прем'єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Чехії Петр Павел, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та інші лідери, які прямували до Києва.