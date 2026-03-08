"3000 кілометрів Україною" від УЗ — умови в потягах, на які діє програма (фото)

Дитина мандрує новими потягами. Фото: Укрзалізниця, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2025 році Укрзалізниця оновила рухомий склад потягів. Компанія додала десятки нових вагонів плацкарт, які виготовив вітчизняний виробник. Одна з мандрівниць була здивована комфортними умовами в одному з нових потягів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на УЗ у соцмережі Threads.

Реклама

Читайте також:

Нові вагони УЗ доступні в рамках соціальної ініціативи "3000 кілометрів Україною"

Одна з пасажирок була приємно вражена умовами в потязі Укрзалізниці. Нові вагони стали набагато зручнішими для мандрівників — їм виділено більше простору, є багато дрібничок для комфортної поїздки.

"Оу, а це вже Укрзалізниця преміум?!! Немає бокових біля вбиральні, багато місця над головою на верхній полиці, вбудовані сходи на другу полку, розетки біля кожного ліжка, охайний вигляд", — поділилась пасажирка.

Дівчина показала кадри на яких можна помітити ідеальну чистоту та порядок.

Мандрівниця додала, що скористалась програмою "3000 кілометрів" і заплатила лише за постіль.

Що ще варто знати українцям

В УЗ поставила крапку в актуальній дискусії. В компанії розповіли, чи потрібно пасажирам самостійно збирати та здавати провідникам свою постіль.

Відповідно до правил, провідник має забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда.

У компанії закликали пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник зміг вчасно впоратися зі своїми обов'язками.

Раніше ми розповідали, як швидко знайти загублену в потязі чи на вокзалі річ. Є шанс, що улюблену іграшку вашої дитини чи ваші рукавички можуть знайти працівники вокзалу чи провідники.

Якщо такої неприємності не вдалося уникнути, пасажиру необхідно заповнити спеціальну форму на сайті Укрзалізниці чи звернутись до контакт-центру за номером 0 800 503 11.

Також писали, що багато українців не можуть придбати квитки Укрзалізниці до Карпат. Дефіцитними є рейси до Берегового.

В УЗ пояснили, що напрямок до Закарпаття, зокрема до Берегового та інших курортних міст Карпатського регіону, зараз є одним із найбільш завантажених у системі продажу. Частина місць у поїздах на цьому напрямку бронюється під державні потреби.

При цьому парк пасажирських вагонів обмежений, і можливості збільшувати кількість поїздів до Карпат наразі неможливо.