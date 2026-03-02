Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як швидко знайти загублену в потязі чи на вокзалі річ — інструкція від УЗ

Як швидко знайти загублену в потязі чи на вокзалі річ — інструкція від УЗ

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 10:25
Подорож з УЗ — куди звернутись, якщо загубили щось у потязі
Дитина загубила іграшку у вагоні. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Під час будь-якої мандрівки є ризик щось загубити. Подорожуючи потягами Укрзалізниці важливо знати, куди звернутися, якщо забудете у купе чи на вокзалі улюблену шапку, чи дитина загубить свій конструктор.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт УЗ

Реклама
Читайте також:

Як знайти загублені речі в потязі УЗ

Щодня потягами УЗ мандрують тисячі громадян — у такій метушні не важко загубити свої речі. Проте не варто засмучуватись, є шанс, що улюблену іграшку вашої дитини чи ваші рукавички можуть знайти працівники вокзалу чи провідники.

Краще звичайно перед виходом з потягу проводити "переоблік" своїх речей та документів — так шанси щось втратити скоротяться в рази.

Проте якщо такої неприємності не вдалося уникнути, пасажиру необхідно заповнити спеціальну форму на сайті Укрзалізниці чи звернутись до контакт-центру за номером 0 800 503 11.

У формі треба зазначити ваші особисті дані, інформацію про загублену річ, її фото,  а також детальніше описати, де саме ви її втратили — на якому конкретно вокзалі чи вагоні потягу.

Кущі, шолом для кота чи меч? Що гублять пасажири &quot;Укрзалізниці&quot; та як все повернути
Пошук загублених речей в потягах УЗ. Фото: скриншот

Також можна написати про свою пропажу в службу підтримки перевізника в месенджерах Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.

Що ще варто знати українцям

Далеко не всі знають про те, в Укрзалізниці можна замовити послуги вокзального помічника.

Він за додаткову плату допоможе вам зійти з потяга та перенести важкий багаж. Пасажиру доведеться сплатити за кожний багаж вагою понад 40 кг 55 гривень.

Раніше ми розповідали, чи не планують в Укрзалізниці найближчим часом зробити позначки хто їде в купе — чоловік, жінка, дитина чи люди з тваринами. Така можливість в рази б спрощувало вибір місця в купе і точно зменшувало тривожність під час очікування своїх попутчиків.

Також писали, чому багато пенсіонерів не можуть скористатися соціальною ініціативою "3000 кілометрів Україною" від Укрзалізниці. Для отримання такої можливості потрібно активувати "Дія.Підпис" в застосунку Укрзалізниці. Її можуть пройти лише ті пасажири, дані про яких є у Єдиному державному демографічному реєстрі.

Укрзалізниця правила подорож туризм вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації