Подорож з УЗ — куди звернутись, якщо загубили щось у потязі

Під час будь-якої мандрівки є ризик щось загубити. Подорожуючи потягами Укрзалізниці важливо знати, куди звернутися, якщо забудете у купе чи на вокзалі улюблену шапку, чи дитина загубить свій конструктор.

Як знайти загублені речі в потязі УЗ

Щодня потягами УЗ мандрують тисячі громадян — у такій метушні не важко загубити свої речі. Проте не варто засмучуватись, є шанс, що улюблену іграшку вашої дитини чи ваші рукавички можуть знайти працівники вокзалу чи провідники.

Краще звичайно перед виходом з потягу проводити "переоблік" своїх речей та документів — так шанси щось втратити скоротяться в рази.

Проте якщо такої неприємності не вдалося уникнути, пасажиру необхідно заповнити спеціальну форму на сайті Укрзалізниці чи звернутись до контакт-центру за номером 0 800 503 11.

У формі треба зазначити ваші особисті дані, інформацію про загублену річ, її фото, а також детальніше описати, де саме ви її втратили — на якому конкретно вокзалі чи вагоні потягу.

Пошук загублених речей в потягах УЗ. Фото: скриншот

Також можна написати про свою пропажу в службу підтримки перевізника в месенджерах Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.

Що ще варто знати українцям

Далеко не всі знають про те, в Укрзалізниці можна замовити послуги вокзального помічника.

Він за додаткову плату допоможе вам зійти з потяга та перенести важкий багаж. Пасажиру доведеться сплатити за кожний багаж вагою понад 40 кг 55 гривень.

