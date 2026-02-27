Відео
Головна Транспорт Для кого завжди є вільні місця в потягах УЗ — повний перелік

Для кого завжди є вільні місця в потягах УЗ — повний перелік

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 17:18
Хто може їхати в потязі, навіть якщо немає місць — правила УЗ
Хто може завжди поїхати потягом УЗ. Фото: Суспільне, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Щодня тисячі українців користуються послугами Укрзалізниці. Але не всі знають, що деякі пасажири мають можливість поїхати потягом УЗ навіть в тому разі, якщо вільних місць немає. 

Про те, хто має таке право, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на розділ 3 Правил перевезення Укрзалізниці.

Для кого з українців завжди є вільні місця 

В пункті 3.5 Правил перевезення окремо зазначається, що деякі категорії пасажирів забезпечуються виїздом в добу відправлення поїзда незалежно від наявності вільних місць.

При цьому, у разі відсутності вільних місць посадка в поїзд таких осіб здійснюється в штабний вагон поїзда.

Йдеться про такі категорії пасажирів: 

  • прокурори;
  • слідчі;
  • судді;
  • працівники СБУ;
  • поліцейські;
  • співробітники УДО;
  • працівники органів цивільного захисту;
  • рятувальники;
  • працівники рефрижераторних поїздів та локомотивних бригад. 

Що ще цікаво знати подорожуючим потягами УЗ

В УЗ роз'яснили, чи з'являться в додатку спеціальні відмітки про попутників. Користувачі соцмереж поцікавилися у перевізника, чи не планують в компанії найближчим часом зробити позначки в квитках, хто саме їде в купе — чоловік, жінка, дитина чи люди з тваринами.

В Укрзалізниці відповіли, що відповідно до вимог законодавства у сфері приватності та із міркувань захисту персональних даних, під час оформлення проїзних документів персональні характеристики пасажирів не можуть відображатись для інших користувачів.

Перевізник додав, що така функція буде працювати некоректно, адже пасажири купують квитки не лише на сайті та в додатку УЗ, а й у касах та партнерських сервісах.

Також УЗ вперше офіційно відповіла на численні питання пасажирів стосовно того, чи можна під час подорожі брати кип'яток у провідників безкоштовно.

Відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads, і таким чином, була поставлена крапка у ситуації, що цікавила багатьох пасажирів.

Ще ми писали про те, що уряд компенсуватиме собівартість поїздок в УЗ. З лютого 2026 року рух поїздів в Україні фінансують за новими правилами — Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального механізму.

Його сенс в тому, що держава буде компенсувати Укрзалізниці різницю між вартістю та собівартістю внутрішніх пасажирських перевезеннь на далекі сполучення.

Укрзалізниця правила поїзди квитки пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
