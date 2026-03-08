"3000 километров по Украине" от УЗ — условия в поездах (фото)

Ребенок путешествует на новых поездах. Фото: Укрзализныця, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2025 году Укрзализныця обновила подвижной состав поездов. Компания добавила десятки новых вагонов плацкарт, которые изготовил отечественный производитель. Одна из путешественниц показала вагоны плацкарт в новых поездах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ в соцсети Threads.

Читайте также:

Новые вагоны УЗ доступны в рамках социальной инициативы "3000 километров по Украине"

Одна из пассажирок была приятно удивлена условиями в поезде Укрзализныци. Новые вагоны стали намного удобнее для путешественников — им выделено больше пространства, есть много мелочей для комфортной поездки.

"Оу, а это уже Укрзализныця премиум?!!! Нет боковых возле уборной, много места над головой на верхней полке, встроенные лестницы на вторую полку, розетки возле каждой кровати, опрятный вид", — поделилась пассажирка.

Девушка показала кадры на которых можно заметить идеальную чистоту и порядок.

Путешественница добавила, что воспользовалась программой "3000 километров" и заплатила только за постель.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ поставила точку в актуальной дискуссии. В компании рассказали, нужно ли пассажирам самостоятельно собирать и сдавать проводникам свою постель.

Согласно правилам, проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда.

В компании призвали пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник смог вовремя справиться со своими обязанностями.

Ранее мы рассказывали, как быстро найти потерянную в поезде или на вокзале вещь. Есть шанс, что любимую игрушку вашего ребенка или ваши перчатки могут найти работники вокзала или проводники.

Если такой неприятности не удалось избежать, пассажиру необходимо заполнить специальную форму на сайте Укрзализныци или обратиться в контакт-центр по номеру 0 800 503 11.

Также писали, что многие украинцы не могут приобрести билеты Укрзализныци в Карпаты. Дефицитными являются рейсы в Берегово.

В УЗ объяснили, что направление в Закарпатье, в частности в Берегово и другие курортные города Карпатского региона, сейчас является одним из самых загруженных в системе продаж. Часть мест в поездах на этом направлении бронируется под государственные нужды.

При этом парк пассажирских вагонов ограничен, и возможности увеличивать количество поездов в Карпаты пока невозможно.