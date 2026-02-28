Чому програмою УЗ "3000 кілометрів Україною" не можуть скористатись пенсіонери

Пенсіонери не можуть придбати квитки УЗ "3000 кілометрів Україною". Фото: УЗ, Суспільне. Колаж: Новини.LIVE

Щоб дати можливість українцям більше подорожувати країною, у грудні минулого року Укрзалізниця запустила соціальну ініціативу "3000 кілометрів Україною". Проте з'ясувалось, що такою можливістю можуть скористатися далеко не всі громадяни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на УЗ у соцмережі Threads.

Хто не може придбати квитки УЗ "3000 кілометрів Україною"

Одна з користувачок мережі поскаржилася на дискримінацію з боку держави та Укрзалізниці. Вона розповіла, що її родичі хотіли придбати квитки за програмою "3000 кілометрів Україною" із Харкова до Івано-Франківська. Проте з'ясувалось, що така соціальна ініціатива недоступна для тих, хто не може активувати "Дія.Підпис" в застосунку Укрзалізниці.

Представники "Дії" відповіли, що надання даної послуги регламентуються постановою Кабінету Міністрів України №785. Відповідно до документу, активувати "Дія.Підпис" можуть лише користувачі, які мають у застосунку один із цих документів:

паспорт громадянина України у вигляді ID-картки;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

посвідку на постійне чи тимчасове проживання.

Таким чином, якщо даних про паспорт людини немає у Єдиному державному демографічному реєстрі, їй не вдасться згенерувати Дія.Підпис і придбати квитки за програмою "3000 кілометрів Україною".

