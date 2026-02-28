Відео
Головна Транспорт У пенсіонерів виникла проблема з безкоштовними квитками від УЗ — деталі

У пенсіонерів виникла проблема з безкоштовними квитками від УЗ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 17:55
Чому програмою УЗ "3000 кілометрів Україною" не можуть скористатись пенсіонери
Пенсіонери не можуть придбати квитки УЗ "3000 кілометрів Україною". Фото: УЗ, Суспільне. Колаж: Новини.LIVE

Щоб дати можливість українцям більше подорожувати країною, у грудні минулого року Укрзалізниця запустила соціальну ініціативу "3000 кілометрів Україною". Проте з'ясувалось, що такою можливістю можуть скористатися далеко не всі громадяни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на УЗ у соцмережі Threads. 

Читайте також:

Хто не може придбати квитки УЗ "3000 кілометрів Україною"

Одна з користувачок мережі поскаржилася на дискримінацію з боку держави та Укрзалізниці. Вона розповіла, що її родичі хотіли придбати квитки за програмою "3000 кілометрів Україною" із Харкова до Івано-Франківська. Проте з'ясувалось, що така соціальна ініціатива недоступна для тих, хто не може активувати "Дія.Підпис" в застосунку Укрзалізниці.

Представники "Дії" відповіли, що надання даної послуги регламентуються постановою Кабінету Міністрів України №785. Відповідно до документу, активувати "Дія.Підпис" можуть лише користувачі, які мають у застосунку один із цих документів:

  • паспорт громадянина України у вигляді ID-картки; 
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
  • посвідку на постійне чи тимчасове проживання.

Таким чином, якщо даних про паспорт людини немає у Єдиному державному демографічному реєстрі, їй не вдасться згенерувати Дія.Підпис і придбати  квитки за програмою "3000 кілометрів Україною".

Раніше в УЗ розповіли, чи планує компанія найближчим часом зробити позначки хто їде в купе — чоловік, жінка чи дитина. Така можливість спрощувала б вибір місця в купе і зменшувала тривожність під час очікування попутчиків.

Також писали, що Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто, завдяки якій ви можете дістатися до місця призначення разом зі своєю "залізною ластівкою", не витрачаючи паливо та сили. Вартість послуги залежить від маси авто та маршруту.

Дія Укрзалізниця подорож поїзди квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
