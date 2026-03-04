Дефіцит місць в потягах УЗ — чому важко купити квитки на потяги до Карпат

Пасажири не можуть придбати квитки до Карпат. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE.

Пасажири скаржаться на Укрзалізницю через те, що на деякі напрямки неможливо придбати квитки на потяг. Зокрема, дефіцитними є рейси до Берегового (Карпати).

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на УЗ у соцмережі Threads.

Дефіцит квитків на окремі потяги УЗ

До перевізника звернулась пасажирка, яка намагалася на залізничному вокзалі придбати квитки у вагон купе на поїзд до Карпат в першу годину відкриття продажів.

"Поясніть, будь ласка, як це працює? Я приїхала на вокзал о 7:30 ранку. Стала першою в чергу. О 8:00 відкрився продаж квитків за 20 днів — на 21 березня до Берегове (Карпати). 8:01 — квитків уже немає. Шість купейних вагонів. Жодного місця. Це як? За 60 секунд розкупили весь поїзд?", — поскаржилася пасажирка.

Жінка додала, що два квитки їй видала з людяності касирка, проте вона буде вимушена їхати в чотирирічною донькою на руках, адже вільні місця їм випали у різних купе.

В компанії пояснили, напрямок до Закарпаття, зокрема до Берегового та інших курортних міст Карпатського регіону, зараз є одним із найбільш завантажених у системі продажу.

Окрім того, частина місць у поїздах на цьому напрямку бронюється під державні потреби, зокрема за клопотаннями обласних військових адміністрацій для організованих поїздок на оздоровлення дітей, родин військовослужбовців та самих військових.

"Водночас попит на цей напрямок дуже високий, а пропускна спроможність залізничної інфраструктури в Карпатському регіоні як власне і парк пасажирських вагонів обмежені, тому можливості збільшувати кількість поїздів там технічно не безмежні", — додав перевізник.

В компанії повідомили, що через попит було посилено напрямок і окрім потягу №13/14 Київ — Солотвино, до Карпат також нині курсують №107/108 Київ — Солотвино, а також №39/40 Запоріжжя — Солотвино.

