Как выглядят спецвагоны Укрзализныци для иностранных лидеров (фото)

С первых дней полномасштабного вторжения Укрзализныця подготовила отдельные VIP-вагоны для представителей высшего руководства. Они нужны во время приездов иностранных руководителей в Киев.

Как выглядят такие вагоны изнутри, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Youtube-канал Цікаві факти.

VIP-вагоны Укрзализныци

Стены вагонов обшиты деревянными панелями. Внутри расположены отдельные спальни, конференц-зал, библиотека, ванная комната и кухня, где работники готовят традиционные украинские блюда.

В этих вагонах ехали экс-президент США Джо Байден, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Чехии Петр Павел, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие лидеры, которые направлялись в Киев.

Поезда с иностранными делегациями отправляются в путь ночью, окна зашторены. Каждый раз готовят дополнительный маршрут на случай угрозы.

Как выглядят вагоны

Один такой вагон в среднем вмещает до 8 человек. В его интерьере есть "позолоченная" лепнина, канделябры и изысканная резная мебель. Пассажиры могут сложить свои вещи в большой шкаф-купе и хорошо выспаться на двуспальной кровати.

Кстати, до 2024 года вагоны VIP-класса были доступны для обычных пассажиров за дополнительную плату. Они ездили по направлениям Киев–Львов, Одесса–Львов, Одесса–Харьков, Киев–Днепр. Желающим отдохнуть в таких апартаментах приходилось выкладывать от 16 000 до 34 000 грн.

