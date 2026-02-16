Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Зимняя опасность — УЗ на фоне непогоды обратилась к пассажирам

Зимняя опасность — УЗ на фоне непогоды обратилась к пассажирам

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 21:02
Непогода в Украине — УЗ призвала украинцев передвигаться поездами и электричками
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Часть Украины накрыла непогода — сильный ветер, снегопад и гололедица. В Укрзализныце призвали украинцев не пренебрегать в такой период безопасностью и вместо авто выбрать для поездки поезд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.

Реклама
Читайте также:

Безопасная поездка по железной дороге в разгар непогоды

Перевозчик порекомендовал в период непогоды оставить машину в гараже и добраться до нужного села или города поездом. Поездка по железной дороге будет в разы безопаснее во время сильного гололеда и метелей.

"Если планируете поездку в ближайшие дни — советуем выбрать железнодорожный путь: так будет значительно спокойнее и прогнозируемо - без скользкой трассы, снега на лобовом стекле, пробок, ям на дорогах и лишних нервов. Особенно на дальние расстояния!", — говорится в сообщении.

Перевозчик также посоветовал передвигаться по столице городской и Кольцевой электричками, которые всегда являются самым стабильным "мостом" между правым и левым берегами.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ поставила точку в актуальной дискуссии. Перевозчик ответил, нужно ли пассажирам самостоятельно собирать и сдавать проводникам свою постель.

Согласно правилам, проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда.

В компании призвали пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник смог вовремя справиться со своими обязанностями.

Ранее УЗ впервые официально ответила, почему мужчин иногда пускают в женские купе. В компании сообщили, что в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Куда именно пересадить пассажира, решает начальник поезда.

Также в УЗ предупредили, что пассажиры верхних полок не могут без разрешения садиться на нижние места в поезде. Пользователи сети возмущены из-за того, что стоимость билетов для всех одинакова.

Укрзализныця путешествие поезда зима гололедица
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации