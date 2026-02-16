Непогода в Украине — УЗ призвала украинцев передвигаться поездами и электричками

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Часть Украины накрыла непогода — сильный ветер, снегопад и гололедица. В Укрзализныце призвали украинцев не пренебрегать в такой период безопасностью и вместо авто выбрать для поездки поезд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.

Безопасная поездка по железной дороге в разгар непогоды

Перевозчик порекомендовал в период непогоды оставить машину в гараже и добраться до нужного села или города поездом. Поездка по железной дороге будет в разы безопаснее во время сильного гололеда и метелей.

"Если планируете поездку в ближайшие дни — советуем выбрать железнодорожный путь: так будет значительно спокойнее и прогнозируемо - без скользкой трассы, снега на лобовом стекле, пробок, ям на дорогах и лишних нервов. Особенно на дальние расстояния!", — говорится в сообщении.

Перевозчик также посоветовал передвигаться по столице городской и Кольцевой электричками, которые всегда являются самым стабильным "мостом" между правым и левым берегами.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ поставила точку в актуальной дискуссии. Перевозчик ответил, нужно ли пассажирам самостоятельно собирать и сдавать проводникам свою постель.

Согласно правилам, проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда.

В компании призвали пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник смог вовремя справиться со своими обязанностями.

Ранее УЗ впервые официально ответила, почему мужчин иногда пускают в женские купе. В компании сообщили, что в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Куда именно пересадить пассажира, решает начальник поезда.

Также в УЗ предупредили, что пассажиры верхних полок не могут без разрешения садиться на нижние места в поезде. Пользователи сети возмущены из-за того, что стоимость билетов для всех одинакова.