Правительство будет компенсировать часть стоимости железнодорожных билетов

Государство будет платить часть стоимости билета. Фото: Новини.LIVE, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Движение поездов в Украине будут финансировать по новым правилам — Кабинет Министров принял решение о запуске экспериментального механизма. Его смысл в том, что государство будет компенсировать Укрзализныце разницу между стоимостью и себестоимостью внутренних пассажирских перевозок на дальние сообщения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Почему возникла потребность в новой модели

Дело в том, что нынешняя система фактически работает со значительным перекосом, потому что реальная себестоимость поездки более чем в три раза превышает стоимость билета.

Но просто повысить цены на билеты в условиях военного положения невозможно. Ведь сейчас железной дорогой ежедневно пользуются военные, их семьи, внутренне перемещенные лица и люди, которые просто не имеют альтернативы этому виду транспорта.

Как будет работать механизм

Теперь государство на системной основе будет компенсировать перевозчику разницу между фактической себестоимостью перевозок и действующими тарифами. Такая модель давно применяется в большинстве стран Европейского Союза.

В 2026 году на государственный заказ пассажирских перевозок предусмотрено 16 млрд грн. Эти средства покрывают все основные направления, куда сегодня можно доехать по железной дороге.

В правительстве отдельно отметили, для чего это нужно:

сделать финансирование прозрачным и предсказуемым;

уменьшить финансовую нагрузку на перевозчика;

сохранить доступные тарифы для людей и стабильное движение поездов по стране.

Таким образом, государство напрямую заказывает и финансирует социально важные транспортные услуги, не перекладывая полный экономический вес на пассажира.

Что нужно знать о финансовых проблемах Укрзализныци

Задолженность Укрзализныци перед владельцами еврооблигаций превышает 1 миллиард долларов. 700 миллионов из этой суммы нужно вернуть в июле 2026 года.

В начале февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня RD. Это означает ограниченный дефолт.

Причина кроется в просроченных выплатах по купонам. Речь идет о платежах, которые должны были состояться 9 и 15 января 2026 года и не были оплачены даже после завершения льготного периода.

В Fitch напомнили, что если компания не платит проценты или основную сумму долга в установленный срок, включая льготный период, это считается дефолтом.

Сейчас средств Укрзализныци не хватает на покрытие операционных расходов. Компания привлекала внешние деньги, однако использовала их только на критическое капитальное строительство, а не на погашение займов.

