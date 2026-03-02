Поездка с УЗ — как найти потеряную в поезде вещь

Ребенок потерял игрушку в вагоне. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Во время любого путешествия есть риск что-то потерять. Путешествуя поездами Укрзализныци важно знать, куда обратиться, если забудете в купе или на вокзале важную для вас и вашей семьи вещь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЗ.

Как найти потерянные вещи в поезде УЗ

Ежедневно поездами УЗ путешествуют тысячи граждан — в такой суете не трудно потерять свои вещи. Однако не стоит расстраиваться, есть шанс, что любимую игрушку вашего ребенка или ваши перчатки могут найти работники вокзала или проводники.

Лучше конечно перед выходом из поезда проводить "переучет" своих вещей и документов — так шансы что-то потерять сократятся в разы.

Однако если такой неприятности не удалось избежать, пассажиру необходимо заполнить специальную форму на сайте Укрзализныци или обратиться в контакт-центр по телефону 0 800 503 11.

В форме надо указать ваши личные данные, информацию о потерянной вещи, ее фото, а также подробнее описать, где именно вы ее потеряли — на каком конкретно вокзале или вагоне поезда.

Поиск утерянных вещей в поездах УЗ. Фото: скриншот

Также можно написать о своей пропаже в службу поддержки перевозчика в мессенджерах Apple Messages, Telegram, Viber или Facebook Messenger.

Что еще стоит знать украинцам

Далеко не все знают о том, что в Укрзализныце можно заказать услуги вокзального помощника.

Он за дополнительную плату поможет вам сойти с поезда и перенести тяжелый багаж. Пассажиру придется заплатить за каждый багаж весом более 40 кг 55 гривен.

